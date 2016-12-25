Новогодний шанс на счастье

Негатив можно обратить в позитив, огнем выжечь болезни и присмотреть себе любовь. Не верите? А попробуйте...

Все мы кузнецы своего счастья – фраза хоть и заштампованная, замусоленная нами, но по-настоящему согласиться с ней могут далеко не все… А давайте проверим: может, в этих словах как раз и есть настоящая истина, а мы с вами просто кузнецы фиговые?.. Или не тем инструментом пользуемся. Или кузница наша не по фэншуй стоит.

Тем более что предстоящая новогодняя ночь с ее мистической атмосферой прямо-таки наполнена ожиданием чуда. Так чем не шанс еще раз попытаться изменить свою жизнь к лучшему?

Распрощайтесь с неудачами

Чтобы впустить в свою жизнь позитивные перемены, вам, как уверяют парапсихологи, понадобится:

список ваших неудач и бед за весь год,

чистое новое блюдце,

свеча,

маленький чистый лист бумаги,

ручка,

зажигалка,

бокал вашего любимого напитка.

Заранее установите на блюдце свечу и приготовьте список того, от чего вы хотите избавиться. За пять минут до праздничной полуночи зажгите свечу и вспомните все плохое, что с вами случилось.

Представьте, что все беды и неудачи отступают от вас навсегда. Сожгите список всех негативных происшествий в пламени черной свечи, говоря при этом такие слова: «Новый год у ворот, стучит да звенит, дверь открывает, порог переступает! Все злое с собой заберет старый год. Мне новой быть, по-новому жить! Истинно!» Оставьте свечу догорать на окне.

После этого под бой новогодних курантов наполните вашим любимым напитком бокал и напишите на чистой бумаге такую фразу: «Все зло обернулось добром». Сожгите бумагу над бокалом и выпейте напиток вместе с пеплом. Это запустит новую энергетическую программу, и ваша жизнь начнет меняться к лучшему.

Лишь фотографию в альбоме…

А это совет тем, кто хочет в новом году встретиться с любовью, от консультанта «В» белой ведьмы Владлены Мироносовой.

– Только прежде избавьтесь от вещей своего бывшего, – предупреждает Владлена. – Если, конечно, вы были раньше в отношениях. Очень часто женщина хранит рубашки, футболки (особенно!), тапочки (а вдруг еще вернется?), инструменты своего бывшего. Даже мелкие подарки не оставляйте: мягкие игрушки, белье и прочее – то, без чего ваша жизнь явно не оскудеет. Дело в том, что с этими вещами в квартире сохраняется энергетический след вашего ушедшего партнера.

Нет, если речь идет о квартире или машине (говорят, бывают среди мужчин и такие филантропы!), то от таких подарков избавляться как минимум глупо. Или ваш экс-парень подарил вам когда-то кашпо, в котором уже растет цветок, негоже растение тревожить или выбрасывать вместе с горшком. Ну еще фотографии оставьте на память… В старости посмотрите – улыбнетесь своей молодости.

Как только вы избавитесь от всего, от чего еще щемит сердце, возьмите веник (не пылесос – это важно!) и подметите пол. При этом проговаривайте: «Сор из дома убираю, мое счастье привлекаю, женщину в себе освобождаю». После умойтесь чистой водой, повторяя: «Вот я пред вами – красна девица, глядите на меня не наглядитесь».

– Но этот обряд не столько на привлечение любви, сколько на привлечение отношений, – предупреждает Владлена. – А уж как вы эти отношения строить будете, придет ли к вам любовь, зависит от вашей готовности к этому шагу. Ну и от судьбы…

Все начинается с тапок

Чтобы привлечь мужа, понадобятся обычные тапочки, естественно, новые. Поэтому обязательно внесите их в список предновогодних покупок. Хотите мужа повыше и покрупнее, выбирайте тапки большого размера.

За три дня до праздника поставьте их у порога носами в квартиру. В один из них положите 10-рублевую (желательно блестящую) монетку – это чтобы мужик при деньгах был! Накануне новогодней ночи поставьте их к накрытому столу (так, как будто в них уже мужчина за столом сидит). Чтобы не конфузиться перед гостями, можно это сделать до их прихода или уже когда откланяются. Ибо ваши действия будут смотреться, скажем мягко, необычно…

Итак, представьте себе, что за столом мужчина вашей мечты. Ставьте тарелку и накладывайте в нее еды. Если хотите, чтобы ваш будущий муж был вегетарианцем, угощайте овощными салатами. Но ни в коем случае не ставьте рядом с тарелкой спиртное. Сами понимаете почему… И говорите (стараясь, от всей души): «Дорогого гостя встречаю, одиночество в прошлое провожаю, нового гостя за стол усаживаю, будешь ты сыт, обогрет, ухожен». И проговаривайте вслух, как будто мужчина перед вами сидит и вы все это ему говорите. Каким хотите его видеть. Ну, например, чтоб любил, всю зарплату отдавал. Можно даже цвет волос заказать. Говорите и представляйте четче – обмену товар не подлежит.

Кстати, если мужчинам не везет с подругами, они могут также совершить этот ритуал, представляя рядом ту, с которой и жить – одно удовольствие и счастье, и состариться не страшно.

Сжечь болезни

Накануне новогодней ночи, часов в 11 вечера, сядьте перед зеркалом. Хорошо расчешите волосы, возьмите ножницы и немножко состригите кончики. При этом проговаривая: «Волосы состригаю, дань отдаю. Вы, пожалуйста, снимите с меня (и перечисляете все свои хворобы)». Срезанные волосы стряхните на металлический поднос (или в иную огнеупорную посудину) и сожгите до пепла.

Или вот еще интересный обряд

В первый день нового года встаете на рассвете. Из одежды на вас лишь ночная сорочка. Стоя стряхиваете с себя словно пыль и мусор, при этом проговаривая: «Всю пыль, весь гнус, всю боль, все зло, все слезы и обиды, неудачи оттряхну, забуду и дальше пойду» и представляя, что с каждым произнесенным словом вы с себя все невзгоды стряхиваете. После чего снимите с себя сорочку и закиньте ее в стирку (и не вздумайте ее надеть, пока хорошо не постираете).

К деньгам через шампанское

Этот обряд Владлена рекомендует тем, кто хочет привлечь в дом богатство.

Бутылку шампанского (если оно не стоит в ведерке со льдом) поставьте на какое-нибудь блюдо и обложите мелочью (деньги могут быть любого номинала, но непременно металлические). Если не пьете спиртное, то сок, морс или любой другой напиток налейте в графин, можно стеклянный, а лучше хрустальный (богатство любит стекло, но хрусталь еще больше), и также поставьте на блюдо с монетками. Пусть их там штук 7-8 будет, главное, чтобы вокруг графина или бутылки лежали.

И совсем простой рецепт для того, чтобы привлечь в дом здоровье, благосостояние и удачу: завяжите на одной из ножек новогоднего стола, неважно на какой, три банта – синий, зеленый и красный.