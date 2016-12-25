Загадай желание и метни валенок подальше

Жителей и гостей Владивостока приглашают проводить уходящий год и приветствовать новый в самом сердце города

Новогодний наряд, который примерила на себя в этом году центральная площадь Владивостока, очень ей к лицу. Как всегда, к оформлению зимнего городка дизайнеры подошли с выдумкой и изюминок придумали немало.

Конечно, живописнее всего убранство площади смотрится вечером и ночью, когда на главной городской елке вспыхивают гирлянды, загораются огоньки в рощице необычных светодиодных елочек и зажигаются сотни огней на арт-объектах: на узнаваемом маяке, донкихотовой мельнице, многочисленных снежинках-близняшках.

Но и при свете дня здесь есть на что посмотреть. Можно с визгом скатиться с горки (залита качественно, на совесть, сами проверяли!). Можно сфотографироваться с симпатичными зверюшками, например, козлом Тимуром и тигром Амуром, изображенными в весьма стилизованном, но при этом почти мультяшном виде.

А обрамляют весь новогодний наряд площади симпатичные домики – то ли немецкие, то ли голландские, то ли пряничные, но очень уютные. Так и хочется в таком романтичном месте назначить свидание или даже отпраздновать встречу Нового года. Кстати, для народных гуляний уже все готово. Приходите!

Гуд бай, 2016-й!

Большая праздничная программа ждет владивостокцев и гостей города на центральной площади приморской столицы 31 декабря и 1 января. Пройдет она под девизом «Мечтай! Загадывай! Желай!» и обещает увлечь всех желающих веселыми, интересными играми и состязаниями, зажигательными концертами и другим традиционными новогодними развлечениями.

Как показывает праздничная практика, любителей зимних гуляний возле главной городской елки в самый канун Нового года у нас предостаточно. Именно для них и для всех остальных, разумеется, сообщаем: 31 декабря новогодняя программа начнет работу в 18.00. Аниматоры в забавных костюмах в разных уголках площади заведут игры, хороводы, конкурсы. К слову, на всех локальных площадках участникам состязаний обещаны призы. К примеру, можно будет поучаствовать в танцевальном конкурсе, испытать свои силы в «петушиных боях» или метании валенка.

Подготовлено и несколько необычных фотозон для любителей селфи. Например, на площадке «Скатерть-самобранка» желающие смогут сделать фотографию в русском стиле рядом с самоваром, баранками и кренделями.

Танцевально-музыкальное пространство в это время заполнят очень талантливые вокалисты проекта «Признание» и арт-студии «Авансцена».

А в 20.00 концерт на главной городской сцене развернется в полную силу. Для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера, будут исполнены всеми любимые хиты из фильмов, например, Эльдара Рязанова. В ходе концерта прозвучат поздравления от знаменитых земляков, например, Ильи Лагутенко.

В 21.30 к собравшимся на площади выйдут Дед Мороз и Снегурочка. Они устроят хороводы, будут поздравлять гостей праздника и, разумеется, дарить самые лучшие пожелания. А ближе к 10 вечера горожане услышат поздравление от руководства администрации Владивостока.

После официальных слов в небо взметнется великолепный фейерверк. По уже устоявшейся традиции его можно будет увидеть в трех точках города: на центральной площади, в поселке Трудовое и на острове Русском, в поселке Подножье. Начало салюта – в 22.00, самое время кричать «Ура!», «Йоху!» и другие радостные междометия.

Привет, 2017-й!

Уже второй раз Владивосток будет встречать рассвет Нового года в духе здорового образа жизни. Для этого утром 1 января 2017-го в городе организован традиционный теперь уже «Забег по-домашнему». Дистанция новогоднего кросса составит один километр, маршрут – от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье» (улица Светланская, 47). Участвовать в спортивном празднике могут все желающие жители и гости Владивостока.

Регистрация бегунов будет производиться на месте, участие – бесплатное. Для создания новогоднего настроения спортсмены могут пробежать первый в новом году забег в карнавальных костюмах. Каждый участник получит памятную медаль, кроме того, будет выбран лучший новогодний костюм.

Начало мероприятия в 10.00, в это время начнется раздача стартовых номеров, в 11.00 – разминка, старт – в 11.30.

После кросса есть смысл вернуться на площадь, где с полудня до 14.00 запланирована праздничная концертная программа «Новогоднее поздравление». На этот раз она будет выдержана в русском народном стиле. Выступят любимые горожанами вокальные коллективы «Русская песня», «Рябинушка», «Метелица», «Улыбка», прозвучат задорные песни, закружат веселые пляски и игры. И снова придут Дед Мороз со Снегурочкой, соберут всех желающих в гигантский хоровод вокруг елки, поиграют и потанцуют вместе со всеми. Словом, скучно не будет!

А 7 января в 12.00 на центральной площади состоится празднование Рождества. Но подробнее о программе рождественских гуляний мы расскажем 4 января, когда, напомним еще раз, выйдет первый в новом году номер «В».