Услуги потребителю в каникулы не отменяются

БАНКИ
«Примсоцбанк»
31 декабря – 8 января – выходные дни.
«Приморье»
1–8 января – выходные дни.
Работают колл–центры.
«ВТБ 24»
31 декабря – 8 января – выходные дни.
В выходные дни работают офисы на ул. Светланской, 13 и Русской, 39б:
31 декабря – с 10.00 до 14.00,
1–3 января и 5–8 января – выходные дни,
4 января – с 10.00 до 17.00.
«Восточный»
31 декабря – с 9.00 до 16.00,
1–4 января и 7–8 января – выходные дни,
5–6 января – с 9.00 до 20.00.
«Сбербанк»
Информацию не предоставил
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
31 декабря – 8 января – выходные дни.
Работают только дежурные службы, которые будут консультировать клиентов по всем интересующим вопросам по телефону.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГЛАВПОЧТАМТ
31 декабря – с 9.00 – 17.00,
1–2 января, 7 января – выходные дни,
3–5 января – по обычному графику,
6 января – с 8.00 до 19.00,
8 января – с 9.00 до 14.00.
«РОСТЕЛЕКОМ»
Офис на Черемуховой, 9
31 декабря – с 8.00 до 17.00,
1–2 января – выходные дни,
3–8 января – с 9.00 до 18.00.
Офис на пр. 100 лет Владивостоку, 38а
31 декабря – с 8.00 до 17.00,
1–2 января – выходные дни,
с 3 по 8 января – с 9.00 до 17.00.
Офис на ул. Светланской, 57
31 января – с 8.00 до 17.00,
1–2 января – выходные,
с 3 по 8 января – с 9.00 до 18.00.
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
ГБУЗ Приморская краевая клиническая больница № 1
1–8 января – выходные дни.
С 5 января отдельные специалисты будут осуществлять платный прием.
Владивостокская поликлиника № 1
31 декабря с 8.00 до 14.00 работает дежурная служба,
1, 3, 5, 7 и 8 января – выходные дни.
2 января с 8.00 до 18.00 работает расширенная дежурная служба (администратор, терапевт, процедурный кабинет, ЭКГ, флюорография).
4 января с 8.00 до 18.00 работает дежурная служба (терапевт, хирург, ЛОР).
6 января с 8.00 до 18.00 работает дежурная служба (терапевт, хирург, окулист, лор).
Владивостокская поликлиника № 6
31 декабря с 9.00 до 15.00 работает дежурная служба (администратор, терапевт),
1, 2, 4, 6, 7, 8 января – выходные дни,
3 января с 9.00 до 16.00 работают дежурные службы,
5 января с 9.00 до 18.00 работают дежурные службы.
Владивостокская поликлиника № 8
1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходные дни,
3 и 5 января работает дежурная служба (хирург, администратор, терапевт).
Краевая стоматологическая поликлиника
31 декабря – 8 января – выходные дни.
Владивостокская стоматологическая поликлиника № 1
1–8 января – выходные дни.