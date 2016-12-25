Услуги потребителю в каникулы не отменяются

Мегаполис

«В» выяснил время работы учреждений, которые могут понадобиться горожанам в дни долгих январских праздников. Кого–то, не дай бог, здоровье подведет, кому–то в банк надо заглянуть, кому–то – на почту. Обидно ведь в праздники оказаться у закрытых дверей учреждений.

БАНКИ «Примсоцбанк» 31 декабря – 8 января – выходные дни. «Приморье» 1–8 января – выходные дни. Работают колл–центры. «ВТБ 24» 31 декабря – 8 января – выходные дни. В выходные дни работают офисы на ул. Светланской, 13 и Русской, 39б: 31 декабря – с 10.00 до 14.00, 1–3 января и 5–8 января – выходные дни, 4 января – с 10.00 до 17.00. «Восточный» 31 декабря – с 9.00 до 16.00, 1–4 января и 7–8 января – выходные дни, 5–6 января – с 9.00 до 20.00. «Сбербанк» Информацию не предоставил ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 31 декабря – 8 января – выходные дни. Работают только дежурные службы, которые будут консультировать клиентов по всем интересующим вопросам по телефону. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГЛАВПОЧТАМТ 31 декабря – с 9.00 – 17.00, 1–2 января, 7 января – выходные дни, 3–5 января – по обычному графику, 6 января – с 8.00 до 19.00, 8 января – с 9.00 до 14.00. «РОСТЕЛЕКОМ» Офис на Черемуховой, 9 31 декабря – с 8.00 до 17.00, 1–2 января – выходные дни, 3–8 января – с 9.00 до 18.00. Офис на пр. 100 лет Владивостоку, 38а 31 декабря – с 8.00 до 17.00, 1–2 января – выходные дни, с 3 по 8 января – с 9.00 до 17.00. Офис на ул. Светланской, 57 31 января – с 8.00 до 17.00, 1–2 января – выходные, с 3 по 8 января – с 9.00 до 18.00. МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ГБУЗ Приморская краевая клиническая больница № 1 1–8 января – выходные дни. С 5 января отдельные специалисты будут осуществлять платный прием. Владивостокская поликлиника № 1 31 декабря с 8.00 до 14.00 работает дежурная служба, 1, 3, 5, 7 и 8 января – выходные дни. 2 января с 8.00 до 18.00 работает расширенная дежурная служба (администратор, терапевт, процедурный кабинет, ЭКГ, флюорография). 4 января с 8.00 до 18.00 работает дежурная служба (терапевт, хирург, ЛОР). 6 января с 8.00 до 18.00 работает дежурная служба (терапевт, хирург, окулист, лор). Владивостокская поликлиника № 6 31 декабря с 9.00 до 15.00 работает дежурная служба (администратор, терапевт), 1, 2, 4, 6, 7, 8 января – выходные дни, 3 января с 9.00 до 16.00 работают дежурные службы, 5 января с 9.00 до 18.00 работают дежурные службы. Владивостокская поликлиника № 8 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходные дни, 3 и 5 января работает дежурная служба (хирург, администратор, терапевт). Краевая стоматологическая поликлиника 31 декабря – 8 января – выходные дни. Владивостокская стоматологическая поликлиника № 1 1–8 января – выходные дни.

Автор : Отдел новостей «В»

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