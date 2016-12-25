Рассекая звонкий лед

Сезон фигурного и прогулочного катания обещает солнечное настроение каждый день

Заливка муниципальных катков во Владивостоке завершается. На готовых ледовых площадках горожане уже вовсю закручивают пируэты, действуют практически все придомовые и пришкольные хоккейные коробки. К Новому году абсолютно все спортивные объекты города откроются для посещения, заверили в пресс-службе мэрии.

– Пока морозы были нестабильными, мы заливали в первую очередь катки, которые находятся в тени. Теперь, с наступлением постоянных минусовых температур, заливаем все остальные сооружения, – рассказывает Александр Кисиль, заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока.

К слову, заливка хоккейных коробок и катков имеет свою, вполне научно обоснованную технологию. Сначала специалисты проливают коробки вдоль бортов – делается так называемая подушка, чтобы вода не уходила наружу. Затем в несколько этапов идет заливка поля: необходимо уложить шесть–семь слоев льда до образования прочной ровной поверхности.

По этой же технологии заливался и самый большой во Владивостоке открытый каток на стадионе «Авангард». Теперь ежедневно с 10.00 до 22.00 (по понедельникам – с 16 часов) на его лед выходят любители конькобежных прогулок. Вход на «Авангард» платный: 200 рублей для взрослых, 150 – для студентов и школьников, бесплатно покататься могут пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов, инвалиды первой и второй группы. Переодеться и оставить вещи в гардеробе стоит 50 рублей, взять в прокат коньки – 150-200 рублей (правда, нужно будет оставить в залог паспорт или 2 тысячи рублей).

Обратите внимание: на стадионе можно только кататься, выход на лед с клюшками и игра в хоккей запрещены. Но, думаем, это никакая не проблема – погонять шайбу можно на придомовых и пришкольных катках.

Всего муниципальных ледовых площадок будет действовать более 70, их список можно найти на сайте мэрии – vlc.ru.

– Готовит катки и коробки та же компания-подрядчик, что и в прошлом зимнем сезоне, так что заливка осуществляется уже опытными специалистами, – подчеркнули в пресс-службе администрации города. – Сейчас работают пять бригад во всех районах Владивостока. Заливки идут преимущественно ночью. Кроме того, специалистами подрядной организации будет отслеживаться качество льда в течение всего сезона.

Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта, одно из самых популярных мест зимнего отдыха в приморской столице – стадион «Строитель» – будут заливать каждый день. Каток здесь работает бесплатно. Ледовое поле будет поделено на две части: большой каток и каток для самых маленьких. На территории стадиона во время сезона катания будут действовать раздевалка, туалет, пункт заточки и проката коньков.

Еще один массовый каток, традиционно пользующийся большой популярностью у любителей фигурного катания, открылся в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо на станции Санаторной. Ледовая площадка под открытым небом работает ежедневно с 10 до 20 часов. Цены на посещение катка остались прежними с прошлого года: взрослым день катания обойдется в 150 рублей, детям до 10 лет и пенсионерам – 50 рублей. Для комфорта посетителей здесь созданы все условия: хороший лед, теплые раздевалки, прокат и заточка коньков, продажа горячего чая и ряд других приятных сюрпризов. На льду смонтирована симпатичная елочка, в темное время суток работает красочная иллюминация.

Кстати, по словам директора парка имени Лазо Евгения Трубецкого, в ближайшее время здесь начнет работу выставка-музей под открытым небом, посвященная народностям Приморья, так что, приехав сюда на прогулку, вы сможете совместить приятное с полезным.