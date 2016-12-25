Шик-блеск-красота!

Украсьте свое жилище к новогодним праздникам необычно, и чудеса обязательно заглянут в гости

Украшения, сделанные своими руками, способны впитывать добрую энергетику и приносить в дом не только радостное настроение, но и защиту от негатива, утверждают экстрасенсы. Для того чтобы магия украшений заработала, необходимо не просто бездумно развешивать игрушки на елку. Украшать нужно весь дом, и при этом необходимо думать о том, чего вы желаете. Волшебная новогодняя ночь чудесным образом преображает пространство и время. Загаданные желания обязательно исполнятся, а удача постучится в дверь.

1. Самое праздничное окно

Окна и подоконники просто нуждаются в декорировании. Множество интересных идей для этого предлагает сегодня Интернет. Самая простая – развесить разноцветные елочные шары или шишки, прикрепив их к карнизу. Можно поставить на поднос несколько свечей и пару изящных искусственных елочек или букетов. Такая композиция смотрится просто и в то же время очень элегантно.

А можно заставить подоконник игрушками и статуэтками на новогоднюю тематику. Или создать реалистичную композицию по всей ширине окна: из прочной бумаги или картона вырежьте елочки, домики, сугробы, сани с оленями, расставьте их по подоконнику и разложите вокруг гирлянды, которые вечером создадут мерцающий свет. Добавьте новогоднего антуража из пенопласта или ваты: он будет имитировать снег.

2. Елочка на потолке

Если традиционная елка вам наскучила (или у вас просто очень маленькая квартира), можно выбрать для размещения символа Нового года другое, совершенно неожиданное место в доме. Подвесьте еловую или сосновую ветку к потолку, украсьте ее игрушками и мишурой – и ощущение того, что вы в сказочном лесу, будет с вами все праздничные дни.

3. Люстра невиданной красоты

Люстра – просто идеальный объект для новогоднего декора. На нее можно повесить елочные шары, игрушки, мишуру, еловые лапы, банты, и она превратится в настоящий волшебный светильник.

4. Тлеющие угольки

Светящиеся гирлянды, запрятанные среди шишек, веток и хвойных лап, создают эффект тлеющих в камине углей или уютного костра. Чтобы создать такое украшение, понадобится обычная корзинка, симпатичное ведерко или плетеный контейнер для мелочей. Плюс электрогирлянда (желательно, чтобы лампочки были не разноцветными, а прозрачными). Все остальное можно найти в парке, Ботаническом саду или, в крайнем случае, в лавке для рукоделия.

5. Венок из формочек для выпечки

Идей для создания необычных рождественско-новогодних венков в Интернете столько, что глаза разбегаются. Вот, например, такой оригинальный вариант. Если вы уже испекли свое фирменное печенье к празднику, не торопитесь убирать формочки в шкаф. Соедините их яркой атласной лентой, и у вас получится прекрасный венок, который станет ярким дополнением новогоднего интерьера.

6. Венок из шариков

Всего за полчаса можно смастерить необычный венок из недорогих шариков. Вам понадобится пара наборов шаров (20-25 штук разных цветов и размеров), проволочная вешалка (автор идеи блогер Дженнифер советует разогнуть старую вешалку, но если ее нет, подойдет кусок прочной проволоки), еловые ветки, тесьма или готовое украшение для оформления венка. Действуйте так, как указано на фото, и результат вас восхитит.

7. Фруктовая гирлянда

С новогодними гирляндами та же история, что и с венками – идей уйма! Можно, к примеру, сделать украшение, которое будет радовать не только глаз, но и обоняние.

С каким запахом всегда ассоциируется главный зимний праздник? Правильно, с запахом мандаринов! Чтобы он постоянно присутствовал в доме, необязательно раскладывать цитрусовые по всем углам, нужно лишь засушить в духовке дольки пары-другой мандаринов, добавить к ним другие пахучие ингредиенты вроде палочек корицы или лаврового листа и сделать из них самую ароматную новогоднюю гирлянду.

8. Праздничные подсвечники

Свечи, зажженные в новогодний вечер, – обязательный атрибут романтичного праздника (конечно, при условии соблюдения пожарной безопасности).

Очень необычные подсвечники можно сделать из перевернутых бокалов. Просто поставьте бокал вверх дном и на основании ножки установите свечку-таблетку. Можно разрисовать бокал в меру своего таланта и фантазии. А лучше украсить, обвив его жгутом, у основания можно приклеить каемку из белого кружева, а над ней приклеить таких же оттенков текстильные цветы. Саму свечу тоже можно обвязать несколько раз жгутом – получится очень красивая композиция.

Изящный подсвечник получится, если в перевернутом бокале создать декоративную композицию из палочек корицы, еловых веточек, живых цветов и листьев, ягод, елочных шариков, блесток, мишуры. Край и ножку бокала можно оклеить тесьмой и стразами.

Чтобы такой подсвечник было удобно перемещать, к его основанию приклейте компакт-диск, тогда композиция внутри бокала останется цела.

9. Гирлянда для ностальгии

Соберите все свои старые новогодние открытки (сто пудов вы их храните!), добавьте дорогие сердцу фотоснимки, протяните через них (поочередно) тонкую бечевку и украсьте получившейся гирляндой зеркало, угол или стену. А во время празднования можно устроить час ностальгии и всей компанией почитать поздравления от близких людей.

Творческого вам Нового года и яркого настроения!