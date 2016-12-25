Новый год – он и на гауптвахте Новый год

Известные артисты и телеведущие рассказывают про свою самую необычную праздничную ночь

Историями о самой оригинальной встрече Нового года поделились Сергей Никоненко, Стас Костюшкин, Александр Буйнов, Анита Цой, Сергей Лавыгин, Юлия Барановская, Ингрид Олеринская и Сергей Чирков.

Новогодняя ночь в роддоме

– Мой сын Никанор родился как раз перед наступающими праздниками, 26 декабря 1973 года, – вспоминает Сергей Никоненко. – Но супругу Катю и малыша все никак не выписывали из роддома, и получалось, что 1974 год они должны были встречать там, а я – в Доме кино. Я решил, что надо исправлять ситуацию, и отправился к ним «в гости». Взял шампанское, мандарины, конфеты и даже елочку с радиоприемником. В общем, подготовился как положено и отправился на Шаболовку, где находился роддом.

Внизу на вахте все объяснил. Меня пустили в холл на первом этаже, позвали жену. Ближе к полуночи мы пригласили присоединиться к нам медсестер, чтобы вместе услышать бой курантов по радио. Все было хорошо, но одна из медицинских работников – патронажная сестра Ирина – все время бегала туда-сюда. А потом объяснила, что у жены Иосифа Кобзона начались схватки, надо постоянно проверять ее самочувствие. Часа в два ночи я ушел. Но на этом история не закончилась.

Я давно был знаком с Кобзоном, встретил его потом и спрашиваю: «Иосиф, а у тебя не 1 января ребенок родился?» Он кивает головой: «Да, сын Андрюша. А ты откуда знаешь?» – «Да это при мне было. Я в роддоме как раз «дежурил». Во сколько же он родился? Я в начале третьего ночи уже ушел». На что получил гениальный ответ: «Ну, как у евреев и положено, ровно в семь сорок».

Жутко добрый Дед Мороз

– У меня есть одна новогодняя, я бы даже сказал, сентиментальная история, – рассказывает Стас Костюшкин. – В студенчестве я сам подрабатывал Дедом Морозом. 1 января нам вместе с другими молодыми артистами нужно было в Доме актера в Ленинграде, где я тогда жил, поздравить пожилых представителей этой профессии с Новым годом. Я надел костюм, ходил, говорил речи, дарил подарки. И тут одна бабушка останавливает меня и говорит: «Милок, я же вижу, что ты молодой. Зачем ты ходишь с этой старческой бородой? Сними ее, пожалуйста».

Я выполнил ее просьбу, она пригласила меня с ней посидеть, выпить чай в ее комнате. На стене висела старинная фотография невероятно красивой обнаженной женщины. Оказалось, что это моя собеседница в молодости. И я подумал тогда: вот Новый год – праздник, который каждый год приходит, мы ему искренне радуемся, а годы-то идут. И когда-нибудь мы тоже будем вот так сидеть и смотреть на свои фотографии – какими мы были в молодости…

Была еще одна история, когда я в костюме Деда Мороза пришел поздравлять одного мальчика, а он так испугался, что залез под кровать. И мы со всей семьей его доставали оттуда. Он выучил к приходу Деда Мороза стишок, но с перепугу все слова забыл и даже рассказать ничего не мог. В итоге я просто вручил ему подарок и сказал, что Деда Мороза не надо бояться, он очень добрый.

Со свидания – за решетку

– У меня много разных новогодних историй, – хвастает Александр Буйнов. – Я встречал этот праздник, как и многие артисты, и на сцене, и в поезде, и в самолете. Чего только не было! Даже в тюрьме однажды. Точнее, на гауптвахте. И это абсолютная правда. Давно это было, я тогда служил в ракетных войсках стратегического назначения в городе Алейске под Барнаулом. На тот момент я уже был женат (первая супруга артиста – Людмила Вдовина. – Прим. ред.). И вот в новогоднюю ночь решил уйти в самоволку. Меня поймали в поле, я только успел жене, которая уже шла мне навстречу, крикнуть: «С Новым годом, Люда!» Сам праздник я встречал уже в камере…

Желтые новогодние покемоны

– В новогоднюю ночь часто случаются необычные истории, – говорит Анита Цой. – Однажды я со своими музыкантами забыла костюмы, а точнее, они уехали в машине, которая нас привезла на выступление. Тогда мы еще были достаточно молодыми артистами, у нас не было своего транспорта, и мы ездили на том, который нам предоставляли организаторы. Нам пришлось переодеваться в костюмы покемонов, они были такого страшного желтого цвета. Из них у нас торчали одни мордахи. Зрители ничего не поняли, конечно, решили, что так и задумано. А мы запомнили то новогоднее выступление на всю жизнь.

Сникерсы под елкой

– В самом начале 1990 годов, если помните, ни у кого из нас толком ничего не было, смутное вообще время, – вспоминает звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Сергей Лавыгин. – Помню, в то время у нас в холодильнике стояла только одна кастрюля с супом, и больше ничего. А жили мы вшестером: бабушка, дедушка, мама, папа, я и брат. Тогда только-только появились сникерсы, которые стоили каких-то безумных денег. Покупать их у моей семьи не было никакой возможности. К моим 12 годам я пробовал эту шоколадку только один раз, и на вкус она мне показалась просто божественной. Ничего подобного я раньше не ел. И долгое время мечтал о сникерсе и часто произносил: «Вот бы был у меня сникерс!»

И вот наступает очередной Новый год. Мы садимся за стол, и мама говорит: «Ой, а что это там под елкой такое? Подарок что ли?» Я тут же полез под елку и нашел там аж десять заветных шоколадок! Моему счастью не было предела. В тот момент я так радовался, что получил именно то, чего хотел: мною же придуманная детская мечта осуществилась! И уже только в зрелом возрасте понял, что мама откладывала на эти шоколадки деньги, она хотела устроить своему сыну настоящий праздник. Потом мне много чего дарили: и велосипеды, и скейты. Но я почему-то запомнил именно те десять шоколадок...

Магия Нового года

– Новый год для меня – очень важный и долгожданный праздник, и я очень трепетно к нему отношусь, – говорит телеведущая Юлия Барановская. – В прошлом году мои друзья помогли мне с билетами, и мы с детьми побывали на балете «Щелкунчик» в Большом театре. Это было настоящим волшебством! А еще новогоднее настроение помогают создать прогулки по городу. Москва всегда очень красиво украшена к Новому году, и по ней можно гулять часами, особенно ночью. И конечно, мы все загадываем желания под бой курантов. Я считаю, что если правильно выполнить ритуал загадывания новогоднего желания, то оно обязательно сбудется. Просто нужно верить в магию Нового года! И я тому пример: в новогоднюю ночь я по очереди загадывала троих детей – и все мои желания сбылись.

Взятие гипермаркета

– Самая необычная встреча Нового года у меня была за границей, в Австрии, – вспоминает актриса Ингрид Олеринская. – Я поехала встречать праздник в Вену вместе со своей мамой. Мы потрясающе провели время. Удивительным для нас было то, что 31 декабря в 16 часов закрывались все магазины – они прекращали работу на двое суток. Мы об этом каким-то чудом узнали за 20 минут до их закрытия. Я влетела в гипермаркет и начала скупать все, что попадалось мне на глаза: мандарины, сыр, шампанское… Все это положила в корзину и, оплатив покупки, вышла из него ровно в 16.00, когда он уже был закрыт на вход. Это был, пожалуй, самый необычный, но от этого не менее яркий и удивительный мой Новый год. А уже на следующий день, 1 января, мы с мамой гуляли по невероятно красиво украшенной Вене, пили глинтвейн из кружек прямо на улице и танцевали вместе с австрийцами под музыку на главной площади города.

В сугробе, но с шампанским

– Новый год остается моим любимым праздником с самого детства, – говорит звезда сериалов «Шелест» на НТВ и «Два отца и два сына» на СТС Сергей Чирков. – Правда, однажды я опоздал на празднование и встречал наступающий год в сугробе. Дело было так: я бежал с бутылкой шампанского к друзьям. Даже сейчас помню тот двор и огромный девятиэтажный дом. Во всех окнах горел свет. И тут я услышал, как начинают бить куранты. Звон переходит из одного окна в другое. Люди в квартирах начинают кричать: «Ура!» Я сначала очень сильно расстроился, что опоздал к самому важному моменту. И вдруг меня осенило: шампанское-то со мной! Открываю бутылку – с выстрелом и криком «Ура!», сажусь в сугроб и начинаю пить шампанское прямо из горлышка. И чувствую, что мое расстройство быстро улетучивается…