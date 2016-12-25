Прогноз на 2017 год от Свами Даши

Чтобы все надежды, возложенные на наступающий год, оправдались, важно знать, какие трудности и возможности он нам готовит. Победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Свами Даши приоткрывает завесу тайны над будущим.

По словам мистика, 2017 год обещает быть очень сильным в энергетическом плане. Подобные времена всегда порождали бурные изменения как в обществе, так и в частной жизни людей. Высокая степень энергии будет переполнять даже тех, кто склонен к пассивному времяпрепровождению. Это может таить в себе опасность, ибо энергия, направленная на разрушение, грозит глобальными катастрофами. Чтобы избежать этого, Свами Даши рекомендует в первую очередь каждому работать лично над собой: преодолевать свои пороки и слабости, направлять силы в созидательное русло, быть более внимательным к окружающим. Если каждый начнет изменения к лучшему с себя, то грядущий этап сложится благополучно и все проблемы будут преодолены.

Свами Даши отмечает, что 2017 год станет благоприятным временем для кардинальных перемен – но только осознанных и продуманных. Энергетика обновления может подтолкнуть к неоправданным рискам и спровоцировать желание бросить все и полететь навстречу новому, как мотылек на пламя свечи. Это получится далеко не у каждого: многие рискуют только обжечься, не достигнув желанной цели, и лишиться всего, чего добились ранее. Именно поэтому решение начать жизнь с чистого листа должно быть не спонтанным, а взвешенным.

По словам экстрасенса, самым важным чувством в 2017 году будет любовь. Она должна сопровождать каждый поступок и каждое решение – не только в семье, но и в общении с менее близкими людьми. Добро, которое вы проявите по отношению к окружающим, вернется вам сторицей. Хорошие межличностные отношения и ваша искренность станут залогом успеха в новом году.

Согласно восточной философии Петух – покровитель семейных ценностей. Свами Даши сообщает, что этот период станет наиболее благоприятным для брака и деторождения. Кроме того, следует внимательно прислушиваться к старшему поколению. Родовые связи – главная защита от всех бед и напастей, а советы старших родственников зачастую становятся наилучшей помощью в трудных ситуациях.

Свами Даши предостерегает от конфликтов на почве себялюбия, эгоизма. Такие настроения появятся у многих людей, ибо Петух – яркий индивидуалист, зачастую списывающий чужое мнение со счетов. Это следует пресекать на корню: отсутствие чуткости к эмоциям других людей в 2017 году может разрушить даже самые крепкие отношения.

Успеха в карьерных и финансовых делах следует ждать в первую очередь тем, кто обладает достаточно сильным характером для того, чтобы суметь выстоять под напором быстро меняющихся обстоятельств. Очень важно будет уметь вовремя «поймать волну»: на протяжении всего года возможности взлета будут сменяться риском падения. Главное – не отчаиваться преждевременно, потому что за внезапно наступившей черной полосой скорее всего последует столь же внезапная белая.

В 2017 году, по словам Свами Даши, каждый может добиться успеха. Главным останется то, что было ценно во все времена: способность протянуть руку помощи ближнему, любовь к семье, милосердие и гармония в душе. Именно это станет залогом счастливой жизни.