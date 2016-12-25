Даже Огненный Петух по зернышку клюет

В 2017 году звезды рекомендуют пробираться к поставленной цели постепенно, но быть готовым и на решительные поступки

В целом наступающий Год Огненного Петуха ожидается достаточно хорошим, но особенно щедро будут вознаграждены те, кто не ищет легких путей и кривых тропинок, не нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит и много трудится и упорно, по зернышку создает фундамент для своего успеха и благосостояния.

ОВЕН

Уйдет в работу с головой. Вашей первоочередной задачей станет накопление опыта и знаний, чтобы быть всегда победителем в здоровой конкуренции. Многие способны возглавить коллектив, движение, партию. Лидерские качества позволят вам быть всегда в центре внимания, в гуще событий. Не исключены публичные выступления, демонстрация знаний и собственных достижений. Удачным будет участие в соревнованиях. Предстоит получение наград, премий, значительных подарков. В новом году возможны перемены профессионального свойства. Изменится подход к людям, к работе. Станет меньше контактов, суеты. Зато вы будете много времени проводить в самостоятельной занятости. Творческий потенциал проявится и в бытовой сфере, и в подходе к собственной внешности.

В вашем ближайшем окружении возможно появление нового лица. Часто это будет связано с выбором кого-то из родственников. Для многих этот год станет началом новой любви, новых увлекательных отношений. Впрочем, партнерские союзы будут крепкими в любой сфере – и профессиональной, и личной. Финансовый аспект хотя и сложен, но вполне оптимистичен. Возможны поездки, связанные с отдыхом.

ТЕЛЕЦ

Вновь будет решать вопросы, связанные с работой. Появятся новые идеи в связи с накопленным опытом, с оценкой себя как профессионала. Захочется улучшить свой статус, в том числе и комфортность условий труда. Будете искать способы реализации задуманного. У многих возможна новая работа. Даже если вы оставите все как есть, перемены произойдут в руководстве. Новый год может стать хорошим временем для создания собственного бизнеса, для обучения и появления дополнительного источника доходов. Вы будете чувствовать изменения по отношению к себе со стороны окружающих. Вас начнут ценить, уважать. К вашему мнению станут прислушиваться.

Вам предстоит заниматься сложным вопросом, связанным с документами, получением необходимых справок и разрешений. Дело утомительное, но результативное. Вас ждут интересные знакомства, новые дружеские контакты и укрепление связей. Однако семьи вы не создадите, если стоит такая цель. Зато у состоящих в браке отношения станут более спокойными, стабильными, прочными. Понимания станет больше. Передвижения и поездки будут связаны с финансовыми обязательствами и родственными контактами.

БЛИЗНЕЦЫ

Не откажутся от своих планов, интуитивно чувствуя, что время исполнения желаний уже на подходе. И действительно, в новом году возможны реализация давних задумок, достижение поставленной цели. У многих это связано с переездом, новым местом проживания, укреплением социального статуса. Вокруг вас всегда будут единомышленники, друзья. Поддержка способна дать вам уверенность и силы двигаться вперед. Для военных этот год очень удачен в плане карьерного роста. Это же касается врачей, специалистов в области юриспруденции и историков. Вместе с тем преуспеют творческие личности. Особенно те, кто способен сотворить нечто собственными руками: скульпторы, живописцы, музыканты.

Финансовая ситуация будет улучшаться. Но трат станет все больше. В плане денег придется рассчитывать на собственные силы, и это будет непросто. Ожидаются поездки. В новом году произойдет знакомство, о котором вы и не мечтали. Это станет счастливейшим моментом вашей жизни. Многие способны создать прочный крепкий союз. Появление в вашей жизни нового лица изменит вообще всю систему ваших традиционных ценностей.

РАК

Способен быстро переключаться с одного дела на другое, прекрасно ориентируясь в любых сложных вопросах. Вашим главным достижением в новом году станет доскональное изучение темы, которая будет так или иначе волновать вас. Не найдется человека компетентнее, чем вы, способного предусмотреть все тонкости и мелочи ситуации, которая станет актуальной для многих. В работе вы будете искать новые способы профессионального роста, совершенствования своего мастерства. И сам процесс будет интересен и увлекателен для вас больше, чем результат. Не исключена новая должность. Могут произойти изменения в руководстве.

В новом году возможно решение вопросов о недвижимом имуществе. Скорее всего, это будет некоторое расширение жилой площади, улучшение бытовой комфортности. Предстоят многочисленные встречи, официальные переговоры, подписание важных бумаг, получение документов. Изменится и ваш социальный статус. Не исключены дальние поездки, часто связанные с профессией. Хорошие новости ждут вас в кругу близких. Финансовый аспект под контролем. Предстоит значительное семейное торжество. Обновление будет связано с младшими членами семьи. В личной жизни любовь не пройдет мимо свободных Раков. Ожидается буря чувств.

ЛЕВ

В значительной мере готов к инициативе и даже к самопожертвованию, особенно когда ситуация касается личных интересов. Главные события развернутся на личном фронте. Неожиданно вас заставит поволноваться тема партнерства, верности и искренности чувств. Казалось бы, все давно устроено и укреплено, но вот, поди ж ты, корабль мечты дает трещину! Вам придется проявить всю силу настойчивости и упорства, чтобы сохранить то, что вы выстраивали на протяжении долгого времени. И хотя в ваших руках все так же множество козырей, судьба даст вам повод задуматься над тем, что ничто не бывает вечным или постоянным. Вы будете много работать, в основном выполняя те действия, которые направлены на удовлетворение собственных амбиций и самовыражение. Но при этом окружающие станут нуждаться в вашем обществе, доверяя вам и полагаясь на ваше плечо.

Финансовая ситуация не всегда будет вам подчинена. Однако вы сумеете правильно распределить силы и средства, чтобы избежать потерь. В вашем кругу появятся случайные знакомые, временные друзья. Вы, словно магнит, притягиваете к себе не самых достойных и не вполне честных людей. Звезды рекомендуют вам быть более избирательными в отношениях, иначе следствием может стать значительное нездоровье. Предстоят ремонтные, восстановительные работы, крупные приобретения для дома. У многих может осуществиться запланированный переезд. Ожидается полный разрыв отношений с особой старшего возраста.

ДЕВА

Преодолеет сложные препятствия нестандартным подходом. Вы будете смелы и оригинальны в деловых отношениях. Может появиться новая работа, новое интересное сотрудничество. Для многих работа и личная жизнь сольются воедино. Служебный роман – это то, что вам придется испытать на собственном примере. Вся полнота чувств будет сопровождать ваши будни, наполненные яркими красками эмоций. Нередко вас могут окружать завистники, любопытствующие особы, жаждущие пикантной информации. Звезды рекомендуют держать свою душу закрытой, как, впрочем, и рот.

В новом году вы будете искать новые пути для материального обогащения. Возможно возобновление совместной работы с известным единомышленником. У большинства это связано с творческой деятельностью. Ожидается участие в конкурсах, соревнованиях. В новом году возможно посещение крупных мероприятий, выставок, концертов. Вы нередко будете иметь отношение к влиятельным лицам. В вашем доме часто будут гости. Понадобится ваше внимание кому-то из близких. Но также предстоит разлука, а возможно, и полный разрыв отношений с кем-то из старших родственников.

ВЕСЫ

Не склонны доверять словам и обещаниям, даже если они произнесены публично. Ваша зрелость может проявиться в том, что вы всегда сумеете настоять на правилах, на гарантиях, подписанных заинтересованными лицами. В новом году многое может сдвинуться с той точки спокойствия, которая не радовала, а скорее, пугала возможной непредсказуемостью. К работе потребуется постоянное внимание. Вам придется держать в памяти одновременно несколько дел, постоянно контролируя их. Особенно напряженным год станет для руководителей и тех, кто возглавляет собственный бизнес, не очень доверяя остальным. Впрочем, неплохие результаты прежних усилий будут постоянно подавать вам позитивный сигнал одобрения. Это станет лучшим поводом для уверенности в себе и в правильности выбранного направления. Вы будете влиять на кадровую политику в коллективе. Но не всегда окружающие способны оценивать вас положительно. Возможны критика, проявление нетерпимости, противостояние. Но, если вы будете избегать лжи и ваши намерения искренни, победа всегда будет на вашей стороне.

В кругу родственников возможны изменения. Ваша семья увеличится. Радостное событие ждет вас во второй половине года. Вопрос денег зависит от ваших усилий, от вашего умения зарабатывать. В личной жизни вы будете позволять партнеру любить себя, ибо вам удобнее контролировать даже чувства. Так спокойнее.

СКОРПИОН

Обратит свое внимание на возможность роста во всех смыслах. Вам необходимы учеба, овладение новыми видами деятельности, творческий рост. Если вы не будете получать информационного обновления какое-то время, то запаникуете, считая, что жизнь проходит мимо вас, а вы остаетесь на ее невзрачной обочине. Вместе с тем возникнет стремление к стабильности в профессиональной деятельности, в деловых отношениях. Ощущение надежности и защищенности вам будут давать долговременные проекты, устоявшиеся контакты и привычный распорядок дня.

В новом году вы сами будете стремиться к переменам в личной жизни, смело принимая очень важные решения. Могут сойти на нет прежние отношения. У многих Скорпионов возможна новая любовь, яркие отношения. Этому поспособствуют знакомства с интересными людьми, частое посещение зрелищных мероприятий и участие в них. В материальном отношении вы станете более независимыми, чем когда-либо. Хорошие новости придут к вам со стороны родственников. Наконец-то решится затянувшийся вопрос, касающийся недвижимости. Ожидается обсуждение в узком семейном кругу идеи переезда. Все ваши поездки и дальние дороги будут связаны с личной заинтересованностью.

СТРЕЛЕЦ

Может воспринимать постоянство ситуации как неизбежное влияние возраста. Однако это ложная убежденность, утверждают звезды. Ведь это стечение обстоятельств дано вам для укрепления собственных позиций, для обдумывания долгосрочных планов и для понимания тех ценностей, которыми вы сегодня обладаете в полной мере. Вы по-прежнему будете много трудиться, облагораживая пространство вокруг себя и проявляя удивительную заботу о тех, кого действительно любите. Но в новом году вам предстоит переориентироваться на профессиональную занятость, на обновление неких деловых направлений, в которых вы пока что слабо разбираетесь. Вам будет необходима поддержка единомышленников, друзей. И вы найдете ее в каждом, с кем захотите вести дела.

Но финансовые вопросы и особенно денежные вложения следует очень тщательно обдумывать. Полагаясь на интуицию, на собственный опыт, вы не сделаете ошибок. Чужие советы в этом плане губительны для вас. Хорошие новости придут к вам со стороны старшего члена семьи. Удачно завершится жилищный вопрос. Любовь будет присутствовать в вашей жизни постоянно. Но вы не почувствуете той взаимности, которую ждете.

КОЗЕРОГ

Захочет избавиться, освободиться от ненужных контактов, не дающих позитивного настроя. Вы будете внимательны к деталям, к словам и интересу по отношению к себе. Вы способны жестко оборвать контакты, которые перестали быть вам полезными. При этом у вас достаточно обаяния, чтобы немедленно привлечь к себе те отношения, в которых вы заинтересованы. Несмотря на вашу тактичность, ненавязчивую обходительность, вы всегда будете держать ситуацию под контролем и будете прекрасно осведомлены обо всем. Никто не в состоянии распознать в вас виртуозного манипулятора чужих действий.

В новом году вы сумеете продвинуться в карьере, особенно если на ваших плечах погоны. Так или иначе, но улучшатся условия вашей работы, изменится материальный доход. Вы и сами способны ощутить то развитие, которое способно менять не только настроение, но и само качество жизни. Предстоит оказывать поддержку родственнику в вопросе получения важного документа. Возможны поездки на дальнее расстояние. Количество проживающих в вашем доме изменится. Потребность говорить о чувствах, о личных отношениях выйдет на первый план. Будут и страдания, и страстная любовь, и утонченный обман, и холодный расчет…

ВОДОЛЕЙ

Будет стремиться к самостоятельности, к независимости. Вместе с тем вам необходима поддержка друзей и родных. Ощущая себя в привычной обстановке, понимая, что рядом всегда знакомый круг лиц, вы способны на решительные поступки и смелые инициативы. Много времени вы будете посвящать бытовой стороне жизни, наведению порядка. Не исключен значительный ремонт. Для многих новый год принесет возможность переезда, смены места работы. Профессиональная сторона жизни потребует нового подхода. Могут иметь место некоторые потери, спад деловой активности. Все успешные варианты работы будут связаны с усилиями знакомых, с прежними контактами. Представится возможность отправиться в путешествие, осуществить свою давнюю мечту в компании надежного друга.

Ваши скрытые надежды и чаяния, касающиеся личной жизни, способны реализоваться только на дружеском уровне, только в рамках товарищества. Напомнит о себе человек из далекого прошлого. Вы будете осторожничать и дистанцироваться. В новом году вам необходимо беречь свое здоровье более обычного. У кого-то из родственников ожидается свадьба.

РЫБЫ

Вновь обретут привычную уверенность и способность воспринимать происходящее на позитиве. Вы будете строить планы и верить в их исполнение. Вы будете ждать от жизни многого, независимо от чужих сомнений. Возможно, у вас будет не так много союзников, но зато они всегда будут на вашей стороне. В работе могут иметь место крутые повороты. Вопрос кадровой политики выйдет на первый план. Придется во имя собственных интересов скрывать от коллег часть своих планов, держать в секрете истинные намерения.

Многие сделают ставку на личную жизнь, смело совершая кардинальные поступки. О вас станут говорить, ваши действия начнут обсуждать. Но при этом вы становитесь примером для подражания. Финансовая ситуация будет улучшаться. Появятся варианты для значительного роста материального аспекта. Если будет принято решение о купле-продаже недвижимости, то этот вопрос будет решен очень быстро и очень выгодно для вас. Предстоят дальние путешествия. Вы почувствуете себя более свободными, чем обычно. И вы действительно полностью освободитесь от чего-то такого, что не давало вам спокойно жить несколько последних лет.

Гороскоп представлен на сайте Александра РЕМПЕЛЯ www.magistar.org