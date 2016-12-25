Встречаем важную птицу

Желаем вам красоты Брамы, продуктивности Леггорна и оптимизма Мастера Грея

А для полного счастья и плодотворной работы ему требуется гарем из 5–10 кур

Если бы десять лет назад кто-нибудь сказал Илье и Екатерине Боровик, что они променяют свою квартиру в центре Владивостока на небольшой дом в пригороде, пусть и со всеми удобствами, супруги восприняли бы это пророчество как шутку. Хозяйка дома, выпускница Новосибирского университета потребительской кооперации, и ее муж, профессиональный строитель, всю жизнь прожили в городе и никогда не помышляли о собственном земельном участке с подсобным хозяйством.

Прошли годы, и сегодня, обосновавшись в районе станции Весенней, Боровики не представляют свою жизнь без огорода, без птичника с утками, перепелами, разномастными курами да петухами. И даже удивляются, как они раньше не решались перебраться на землю и заняться птицеводством.

Невыгодная брама

Свое хозяйство Екатерина называет романтично уменьшительно – «весенний дворик».

Его гордость – курятник. Точнее, настоящее общежитие для кур и петухов с автоматизированными коммунальными услугами.

– Муж давно мне говорил: «Давай заведем курочек». Но я отказывалась. В моем представлении куры и курятник – это было нечто загаженное, вонючее и некрасивое, пыль, перья, аллергия. Хороших курятников, где было бы чисто, я до того момента не видела. Когда родился сын Михаил, оставила работу и у меня появилось больше времени. Стала смотреть на сайтах в Интернете, как люди занимаются птицей, как ее содержат. И увидела, что птицеводство может быть красивым и чистым. Еще и птица очень интересная. Для меня это стало открытием! И тогда я подумала, а почему бы и нет, – рассказывает Екатерина Боровик о своем увлечении птицеводством.

Свой первый курятник начинающие птицеводы обустроили в… гараже. На тот момент у них был старенький дом, который они купили, продав квартиру в городе. Но на подворье не было подходящего сарая, чтобы содержать птицу. Первым делом Илья смастерил инкубатор на 100 яиц. Причем проект инкубатора разрабатывал сам. Затем построил брудера – специальные короба для содержания птенцов при определенной температуре, за которой следят термодатчики.

– Он у нас Кулибин, у него голова набита идеями, – смеется Екатерина.

Первые шаги на новом поприще Боровики делали не наобум, а учитывая рекомендации умных книг и специалистов. Екатерине хотелось держать птицу большую и красивую, а также продуктивную. Изначально Боровики занялись курами пород брама – это очень мощная птица, павловское серебро и китайская шелковая – тоже крупная птица. Но от брамы вскоре отказались. Во-первых, куры и петухи этой породы созревают только к году. Во-вторых, они начинают нестись в 8 месяцев, что очень поздно. И не более 60 яиц в год. В то время как яйценоские породы несут яйцо уже в 4,5 месяца. И за год такая несушка приносит до 300 яиц.

Так что для бизнеса брама невыгодна. Но зато как радуют глаз своей пестрой расцветкой! Этих кур разводят те, для кого неважны яйценоскость и количество мяса. Такую птицу приятно выпустить на газон перед домом и любоваться ее красотой. Петух брамы не похож на петуха классического, каким мы его представляем с детских лет, судя по картинкам в книжках и мультфильмах. У него короткий гребень, а когда расправит крылья, размах которых около полутора метров, похож на ястреба. Обычно браму покупают для престижа хозяева крупных компаний, серьезные бизнесмены, желающие поразить домашним питомцем друзей и партнеров.

Кстати, практика показывает, что внешне красивая курица – плохая несушка. В этом отношении показателен ее гребень. Если вялый и заваливается набок – от приобретения такой птицы лучше отказаться. Если гребень яркий и стоит столбом, то можно смело покупать, такая курица не подведет ни петуха, ни вас.

Общительной птице требуется компания и любовь.

На вопрос корреспондента «В», можно ли разводить петухов в городских условиях, на балконе, в качестве будильника, Екатерина отвечает утвердительно:

– Можно, но ему будет скучно. Кроме того, своими песнями он будет мешать соседям. Честно говоря, я бы не советовала заводить в квартире петуха, но одну курочку можно. Например, шелковую китайскую. Даже дома в клетке она будет нести яйца, при этом не будет никому мешать. А петух – птица общительная, ему необходима компания. И, конечно, куры для любви.

Для полного счастья одному петуху достаточно пять кур. Это если разводить мясо-яичную породу кур. А если яичную, то десять. И если из сотни снесенных яиц 90 окажутся оплодотворенными, то это неплохо. Но не факт, что из всех вылупятся цыплята.

Не допустить куриного беспредела

Самый первый заклад яиц в самодельный инкубатор дал 100-процентный вывод птенцов при 82 процентах оплода, то есть из всех оплодотворенных яиц вылупились цыплята. Это был рекорд! По статистике, если вывод составляет 70–75 процентов от оплодотворенной закладки, это уже очень хорошо.

– Первых цыплят мы целовали. Это было таинство природы. Мы же их родили, – с улыбкой признается Илья.

Малыши стали быстро расти, в брудерах им уже было тесно, но сарая, то есть курятника, у них по-прежнему не было. Пришлось Илье взяться за строительные инструменты... Сегодня в автоматизированном птичнике Боровиков два инкубатора: один самодельный на 1800 яиц, но он в резерве, и магазинный инкубатор-автомат на 630 куриных яиц.

По словам Екатерины, процент вывода птенцов зависит прежде всего от качества инкубатора. Но оплодотворяемость яйца – уже от петуха. Как петушок поработает над курочками, такая и будет. Хотя, как известно, курица может нести яйца и без участия петуха. Петух нужен для размножения, чтобы появились цыплята.

– Петух – хозяин. Если хозяина нет, в курятнике начинается куриный беспредел. Во главе курятника становится какая-нибудь курица, которая еще хуже, чем петух. Начальница занимает самые лучшие места на насесте, самые любимые гнезда, и самая вкусная еда – ее. А петух, если он есть, наводит порядок, решает все споры в курятнике и всех ставит на свое место. И даже может надавать люлей любимой жене для порядка. В общем, все, как у людей, – говорит Екатерина.

А потом корреспонденту «В» устроили экскурсию в курятник. Оказывается, у каждого петуха свой голос, как и у людей. Молодые поют звонко, задиристо, не прерывая своей трели, как будто хотят сказать все и сразу. Петухи постарше кукарекают с одышкой и несколько раз. Это их своеобразный знак самоутверждения: мол, чья бы корова мычала, точнее, кто бы там ни кукарекал, а я все равно на районе главный.

Трудоголики красотой не блещут

Нынешние питомцы Боровиков все поголовно вылупились из привозного яйца, которое они закупают либо на западе России, либо в Чехии. К примеру, карликовый леггорн В-33 приобретен в Институте птицеводства в городе Сергиев Посад. Покупать инкубационное яйцо у неизвестного заводчика или цыплят на рынке для разведения Екатерина категорически не советует: можно занести в курятник инфекцию. И тогда вся птица погибнет. Приобретать яйцо нужно только у заводчика с положительной репутацией. Кстати, нередко вирусы передаются через корм и воду.

На первый взгляд, разводить кур и петухов может любой желающий, было бы помещение да корм. Но это самообман. Курица – птица нежная и требует постоянного внимания и ухода, она будет забирать у вас до пяти часов в день. Чтобы пернатые не болели, их необходимо выгуливать, обеспечивать свежим воздухом, поить только чистой водой. И еще птице необходимы зелень, корнеплоды, минеральные добавки, витамины и солнце, то есть ее надо выгуливать в загоне под открытым небом. Только комбикорма для 30 птиц потребуется не менее 10 мешков в год! А стоимость одного мешка около 400 рублей. Невольно возникает классический вопрос: может, лучше сходить в магазин? Но если у вас хватит терпения и денег решить все проблемы, то тогда можете рискнуть и заняться птицеводством.

Какая порода более всего выгодна для разведения? На этот вопрос у Екатерины Боровик нет однозначного ответа. По ее словам, каждый птицевод решает для себя сам, что он хочет получить – куриное мясо или яйцо. Либо то и другое вместе. В курятнике Боровиков есть петух породы мастер грэй весом 6 кг. Вроде бы много. Но подруга Екатерины за четыре месяца выкормила такого петуха до 10 кг. Красоты у этой породы немного, но зато у цыплят высокая выживаемость, высокая выносливость и гарантированная продуктивность.

Высокой яйценоскостью (до 220 штук в год) отличаются куры породы австралорп, они несут коричневые яйца весом до 62 граммов. Впервые разведенные в Австралии, они в свое время покорили мир своей яйценоскостью. И в России они прижились хорошо.

Лапша с куриным бульоном

– То, что мы сделали, только начальная стадия. Нам еще многого надо добиться, чтобы наш дворик действительно получился «весенним». Проектов у нас много. Со временем хотим расшириться и заняться не только курами, но и мелким рогатым скотом. Но для этого нужна земля, а получить участок проблематично. Мы ко всему подходим ответственно. Если что-то делаем, то не бросаем на полдороги. Нужно доделать одно, а потом браться за другое, – говорит Екатерина.

– Почему вы не занялись разведением страусов? Это сейчас модно. Ко всему прочему, птица гораздо крупнее, опять же яйцо страуса по размерам несоизмеримо с куриным.

– Можно заняться и страусами. Но тогда это будет уже не «весенний дворик», а двор, – смеется моя собеседница.

– Будет ли у вас на новогоднем столе курица или петух? Все-таки впереди Год Петуха.

– Однозначно нет! Зачем рисковать и обижать птицу в самом начале года? Хотя утка на нашем столе запланирована. А 1 января я непременно приготовлю супчик из курятины с домашней лапшой. Лучшей закуски после новогодней ночи не придумаешь.