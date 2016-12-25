Вас ждет большой культурный квест

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Декабрь, 28 среда
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Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
02:32
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
02:01
В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции
01:01
В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек
00:27
Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году
Декабрь, 27 вторник
23:01
Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье
22:13
​Депутат: с потребителями «Боярышника» надо действовать жестко
21:12
Ученые узнали, когда исчезнет Земля
20:20
«Страшное» фото Ольги Бузовой в Инстаграме обсуждают ее поклонники
19:01
Ученые выяснили, в какие дни женщина выглядит менее привлекательно
18:01
Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
17:38
Во Владивосток пришли самые морозные ночи
17:33
Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае
17:22
Стало известно о феномене "эмоционального похмелья"
17:07
Неизвестные вырубают хвойные деревья в сквере имени Макарова во Владивостоке Фото
16:56
Под Комсомольском произошло серьезное ДТП
16:47
Сотрудники завода "Прогресс" присоединились к ​"Манекен челлендж" Видео
16:34
Приставам пришлось припугнуть приморца, чтобы тот погасил долг
16:24
Россияне забирают накопления из Пенсионного фонда
16:22
В МФЦ Владивостока приостановлен прием документов по ряду государственных услуг
16:11
Оказалось, что телефонная гарнитура не снижает риск попасть в ДТП
16:01
Приморские школьньки ответили на вопросы полиции "Что?Где?Когда?"
16:01
Найден черный ящик разбившегося Ту-154
15:50
Приморье: ни дня без политического скандала
15:48
Генпрокуратура проверит слова Рынски о погибших при крушении Ту-154‍
15:39
"Моряки" уступили в дальневосточном дерби
15:27
Более 12,5 тысяч нетрвезвых приморских водителей привлекли к ответственности
15:27
Приморские спасатели отмечают профессиональный праздник
15:16
Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря
15:05
Снег накроет Приморье в четверг
14:51
Более 180 человек спасено приморскими спасателями в 2016 году
14:43
Людмила Хорошавина: Настоящим лидером становится тот, кто щедро делится с людьми своим временем и энергией
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Артбульвар

Вас ждет большой культурный квест

Затяжные новогодние праздники идеально подходят для того, на что обычно не хватает времени: для театров, вернисажей и ярких шоу

ТЕАТР ИМЕНИ ГОРЬКОГО

(Светланская, 49)

Для детей. 28, 31 декабря – ПРЕМЬЕРА! – «Снежная королева», 29 декабря – «Соловей – птица певчая», 30 декабря – «Спящая красавица»,

2 января – ПРЕМЬЕРА! – «Снежная королева», 3, 4 января – «Принцесса на горошине». Начало в 11 и 14 часов. (0+).

ПРИМОРСКАЯ СЦЕНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

(Фастовская, 20)

Большой зал. 28 – 30 декабря – «Щелкунчик». Начало в 19 часов. 31 декабря, 2 января – «Щелкунчик». Начало в 14 часов. 3 января – «Щелкунчик». Начало в 14 и 19 часов. 4 января – «Щелкунчик». Начало в 17 часов. (0+).

ТЕАТР МОЛОДЕЖИ

(Светланская, 17)

28 – 30 декабря – ПРЕМЬЕРА! – «Аленький цветочек». Начало в 10.30, 13.30. Шоу «Черепашки-ниндзя и феи Винкс. Миссия выполнима». Начало в 16 часов. 2 – 4 января – ПРЕМЬЕРА! – «Аленький цветочек». Начало в 11 и 13 часов. Шоу «Черепашки-ниндзя и феи Винкс. Миссия выполнима». Начало в 15 часов. (5+).

ТЕАТР ТОФ

(Светланская, 48)

2 – 6 января – новогодние утренники «Путешествие в страну мульти-пульти». Начало в 11 и 14 часов. (3+).

ТЕАТР КУКОЛ

(Улица Петра Великого, 8)

2, 3 января – ПРЕМЬЕРА! – «Кто спасет королевну Булочку». Перед началом – новогодние утренники. Начало в 12 часов. (3+).

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

(Светланская, 15)

28 декабря. Малый зал. Новогодняя викторина «Что? Где? Когда?». Начало в 12 часов. Большой зал. Оперетта «Летучая мышь». Начало в 18.30.

29 декабря. Буфет Большого зала. Программа «Новогодний огонек». Начало в 18.30. Большой зал. Мюзикл «Снежная королева». Начало в 12 часов.

30 декабря. Малый зал. Сказка «Заюшкина избушка». Начало в 12 часов. Малый зал. Эстрадная программа «Чудеса случаются…». Начало в 18.30.

3 января. Малый зал. Новогодний утренник – сказка «Красная Шапочка». Начало в 12 часов. Малый зал. Вечер русского романса «Красивое страданье». Начало в 18.30.

4 января. Малый зал. Новогодний утренник – сказка «По щучьему велению». Начало в 12 часов. 4 января. Большой зал. Балет «Золушка». Начало в 18 часов. (0+).

FESCO HALL

(Верхнепортовая, 38)

2, 3 декабря – спектакль театра Владимира Куклачева «Новый год и кошки». Начало в 11 и 17 часов. (6+).

МУЗЕЙ ИМЕНИ АРСЕНЬЕВА

(Светланская, 20)

Выставка «Волшебное время». Выставка «В семи сеансах». Мемориальная выставка Джона Кудрявцева. Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока». Выставка «Магия клинка». (3+).

31 декабря в 12 часов – детская программа «Каменные узоры».

1 января в 12.30 и 14.30 – мастер-классы и интерактивные экскурсии. 2 – 4 января – ежедневно в 11, 13, 14 и 16 часов – мастер-классы и квесты для детей. (3+)

31 декабря – до 16 часов, 1 января с 12 часов, с 3 января – по обычному графику, с 10 часов.

МУЗЕЙ ГОРОДА

(Петра Великого, 6)

Выставка «Открытые морские залы». Выставка к 125-летию посещения Владивостока цесаревичем Николаем. (3+). 31 декабря в 12 часов – квест-путешествие. 1 января в 14 и 16 часов – квест и мастер-класс для детей. 2 – 4 января в 11, 14 и 16 часов – квесты и экскурсии для детей. 3 января в 18 часов – «Сказки с молоком». (3+).

31 декабря до 16 часов, 1 января с 12 часов, с 3 января – по обычному графику, с 10 часов.

ДОМ-МУЗЕЙ СЕМЬИ СУХАНОВЫХ

(Суханова, 9)

Выставка детских рисунков «Зимняя сказка». (3+). 1 – 4 января в 11, 14 и

16 часов – мастер-классы для детей. (3+)

31 декабря до 16 часов, 1 января с 12 часов, с 3 января – по обычному графику, с 10 часов.

ДОМ-МУЗЕЙ В. К. АРСЕНЬЕВА

(Арсеньева, 7б)

Выставка «Портрет семьи Арсеньевых». Выставка «Окно музея». (3+).

31 декабря – 2 января в 12 и 16 часов – мастер-классы и игры для детей.

2 и 4 января в 12, 13 и 16 часов – мастер-классы и экскурсии для детей. (3+).

31 декабря – до 16 часов, 1 января с 12 часов, с 3 января – по обычному графику, с 10 часов.

ГАЛЕРЕЯ «АРКА»

(Светланская, 5)

Выставка Владимира Погребняка «Теплые деньки». (3+).

С 31 декабря по 5 января – выходные. С 6 января работает с 11 до 18.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ЦЕНТРА «АРТЭТАЖ»

(Океанский проспект, 9)

Выставка Андрея Камалова «Путь и вера». (3+).

1, 2 января – выходной, с 3 января работает с 11 часов.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

(Алеутская, 12)

Выставка «Образ Богоматери». Выставка «Городской романс» из собрания Третьяковской галереи. Выставка «Влад и Восторг». (3+).

1, 2 января – выходные дни, с 3 января – по обычному графику.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

(Партизанский проспект, 12)

Выставка народной игрушки. Постоянная экспозиция. (3+)

1, 2 января – выходные дни, с 3 января – по обычному графику.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ПРИМОРСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

(Алеутская, 14)

«Рождественская выставка». (3+).

Работа по обычному графику – ежедневно с 10 утра.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ВГУЭС

Выставка «Искусство графики». Первая часть.

Выходные с 31 декабря по 3 января.

ЦСИ «Заря»

(Проспект 100 лет Владивостоку, 155, цех 2, вход 10)

Выставка актуального искусства «Пустырь и пустошь». Выставка «Отсутствующие монументы». (12+).

Выходные с 31 декабря по 3 января.

С 4 января – с 10 часов.

НОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

(Семеновская, 9)

Новая выставка Сергея Черкасова. (0+).

Выходной 1 января, со 2 января – с 11 часов.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ-ВЛАДИВОСТОК»

(Светланская, 38/40)

28 – 31 декабря. Выставка-ярмарка хендмейда «Подарки под елку». (0+). 

     

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