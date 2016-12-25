«Приморочка» закончила год «над сеткой»

Две заключительные игры этого года владивостокский волейбольный клуб «Приморочка» провел в конце декабря в Уфе против местной команды «Уфимочки-УГНТУ» в рамках высшей волейбольной лиги А. Выезд в Башкирию принес 50-процентный результат, но в целом оставил позитивное впечатление от игры наших девушек и удовлетворение от расположения команды в турнирной таблице.

Прежде чем подвести общий итог, расскажем о состоявшихся матчах.

В первой выездной игре «Приморочка» буквально вырывала победу в каждой партии, а в четвертом игровом отрезке и вовсе переломила ход игры и не позволила «Уфимочке» перевести игру на тай-брейк.

В самом начале поединка дальневосточницы то уходили в отрыв, то позволяли соперницам себя догонять. Причем однажды перевес достигал 9 очков, но… В концовке хозяйкам удался убедительный рывок, в результате которого преимущество нашей команды сократилось до минимума – 19:20. Но диагональный игрок Наталья Решетникова своими атаками сумела переломить ход встречи – 21:25.

Второй сет «Приморочка» вновь начала «первым» номером, хорошо подавала, играла на блоке, атаковала, всячески усложняя прием соперницам. Но без борьбы в концовке партии вновь не обошлось. Выигрывая 12:18, наши землячки пропустили рывок хозяек, оставив лишь одно очко преимущества – 20:21. «Уфимочка» завершала сет на своей подаче, но хозяйки не попали в площадку в нападении. А если не забиваешь ты, то забивают тебе – 20:25.

Третий отрезок был волейболистками из Владивостока проигран вчистую – 25:18.

В четвертой партии гости сразу повели в счете, но «Уфимочка» сократила отставание и сравняла счет – 16:16. Затем хозяйки вышли вперед – 19:16. Отчаянная борьба на площадке – и уже «Приморочка» сравняла счет – 22:22. Ну а концовку приморские волейболистки провели просто идеально. Решающее очко принесла нашей команде диагональный игрок Марина Бондарева – 22:25.

Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу нашей команды.

А вот во втором поединке «Уфимочка-УНГТУ» на своей площадке прервала беспроигрышную серию «Приморочки», состоявшую из восьми побед подряд. Повторный матч в Уфе завершился со счетом 3:0 в пользу хозяек.

«Уфимочки» изначально были решительно настроены на реванш и с первых розыгрышей захватили инициативу, а «приморочки» постоянно шли в роли догоняющих. В отличие от первого игрового дня у гостей уже не так хорошо летели подачи, чаще проигрывали блок и не могли наладить прием. Тренерский штаб нашей команды использовал все тайм-ауты и выставлял на площадку всех игроков из заявки. Безрезультатно – 25:18.

Во второй партии команда из Владивостока, постоянно сравнивая счет, уже не позволяла волейболисткам Уфы держать дистанцию в 3-4 очка, как в первом сете, но в концовке ошибки «Приморочки» в нападении позволили хозяйкам увеличить преимущество – 25:21.

Дебют третьей партии вновь остался за «Уфимочкой». Хотя к середине этого игрового отрезка гостьи счет сравняли и впервые в матче вышли вперед на отметке – 14:15. Но фортуна была на стороне хозяек: они выигрывали затяжные розыгрыши, у них чаще удавался прием мяча, лучше подавали и играли на блоке. В итоге 25:22.

Вот что сказал главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко:

– В первый игровой день акклиматизация наших волейболисток еще не накрыла, хотя сложности уже были. Но хорошо подавали, ставили блоки, особенно в первых двух партиях, потом стало сложнее, но все-таки вытянули игру на морально-волевых качествах. И во второй встрече игроки старались, но контроля мяча уже не было. Везде опаздывали, не хватало скорости в движении. Отсюда и поражение. К сожалению, чуда не произошло.

А вот журналист «В» гораздо оптимистичнее смотрит на результаты поездки «Приморочки» на Южный Урал. Волейболистки Владивостока завершают год на втором месте турнирной таблицы, они набрали 23 очка. Лидеру первенства – клубу «Северянка» из Череповца уступаем всего два очка. Буквально на пятки наступает команда «Политех» из Курска, однако у нашей команды две игры в запасе. Остальные команды уже провалились и не смогут составить конкуренцию. Если, конечно, не усилят свои стартовые составы за счет «варягов». Так что наши спортсменки заслужили свое новогоднее шампанское.