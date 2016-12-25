«Адмирал» попал в шторм домашней серии

Приморские хоккеисты потерпели два поражения кряду на домашней арене во Владивостоке в рамках Континентальной хоккейной лиги. Причем в обоих случаях соперниками были команды, равные по мастерству и также сражающиеся за путевки в плей-офф. В стане болельщиков это вызвало разочарование, а может, и легкую панику. Реабилитация «Адмирала» произошла в пятничном матче. Но обо всем по порядку.

«Автомобилист» переехал «моряков»

19 декабря «Адмирал» принимал на льду «Фетисов-арены» уральский клуб «Автомобилист».

Эту игру по болезни был вынужден пропустить главный тренер Александр Андриевский. В его отсутствие командой руководил второй тренер Фредрик Стиллман. Состав на матч с «Автомобилистом» «моряки» выставили идентичный победному поединку с «Нефтехимиком». Но на сей раз это не помогло.

Первый период вместил в себя несколько нереализованных моментов, отчаянную игру обеих команд, не было только голов. Голами клубы обменялись во втором тайме – 1:1.

Уральцы повели в счете незадолго до конца третьего периода, им удалась быстрая контратака. За 1 минуту с небольшим до сирены приморцы сняли вратаря, перейдя к штурму 6 на 4. Но пропустили в пустые ворота – 1:3. Обидное поражение в конце матча.

«Хищники» обыграли приморских хоккеистов

В игре с «Барысом» наши игроки считались фаворитами. Ведь ранее в Астане они победили со счетом 1:3. Но гости считали иначе. Ведь они являются нашими главными конкурентами за попадание в заветный плей-офф.

Казахстанские хоккеисты играли лучше в большинстве и в равных составах. И к началу третьего периода уже вели в счете, забив две безответные шайбы. Хоккеисты Владивостока проснулись лишь в концовке матча при игре в большинстве. Это Вадим Краснослободцев, игравший ранее за «Барыс», огорчил свою бывшую команду: забитая им шайба добавила приморцам веры в себя, голевые моменты посыпались как из рога изобилия, однако на пути всех видимых и невидимых шайб встал голкипер астанинцев Кевин Пулен. А на исходе встречи дважды отличился нападающий «Барыса» Дастин Бойд. В итоге – 1:4.

Победная игра – разбита «Югра»

Единственным исключением из этой неудачной серии стала игра с хоккеистами Ханты-Мансийска.

Этот победный матч запомнится форс-мажорным опозданием «Югры». После снегопада город сковали 9-балльные пробки. Центр Владивостока, где обосновалась «Югра», стоял колом. Автобус с командой не смог вырваться из автоплена, поэтому игроки и тренерский штаб вместе с амуницией поехали в «Фетисов-арену» на такси и в электричке. И опоздали лишь на раскатку.

Однако все эти перипетии на югорчанах не отразились – на льду в первом периоде была равная борьба, вязкий и силовой хоккей. Но во втором периоде преимущество приморцев было неоспоримым. Удавались одиночные проходы, коллективные распасовки и точные броски, видение поля. Счет стал 3:0. Лишь в середине заключительной трети ханты-мансийцы отквитали одну шайбу, но «Адмирал» быстро ответил голевой атакой. Окончательный счет 4:1.

После трех домашних игр «Адмирал» набрал 61 очко в 44 играх. И держится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, сообщает корреспондент «В» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Вчера вечером «моряки» принимали у себя соседей и непримиримых соперников – хабаровский «Амур». А последнюю игру в этом году наши хоккеисты проведут 29 декабря на выезде в Пекине с местным «Куньлунь Ред Стар».