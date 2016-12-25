«Кристальная» нечестность

Чтобы не платить по долгам, достаточно объявить о своей ликвидации и зарегистрировать новое предприятие

В одном из приморских муниципалитетов, оставив один МУП на бумаге и создав вместо него два новых, «простили» кредиторам миллионные долги.

В апреле 2016 года Кировский районный суд Приморского края признал жительницу поселка Горные Ключи Анастасию Кусую, бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Кристалл», виновной в превышении должностных полномочий. Как гласит статья Уголовного кодекса РФ, по которой ее осудили, «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц».

Суд назначил Анастасии Кусой условное наказание с испытательным сроком один год. Хотя подсудимая признала свою вину и приговор вступил в силу, тем не менее по поселку до сих пор ходят разговоры, что в увольнении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Кристалл», как и в деятельности этой структуры, не все прозрачно.

Об этой непростой ситуации редакции «В» рассказали жители Горных Ключей в своем коллективном письме. И попросили приехать...

У каждого свой след

Поселок Горные Ключи называют курортной Меккой Приморья. Здесь на месторождениях столовых минеральных вод расположились санатории знаменитого курорта Шмаковка, где отдыхают и поправляют здоровье жители едва ли не всего Дальнего Востока. На территории поселка находится памятник культуры международного значения – Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь, построенный в 1893 году.

Современных достопримечательностей в Горных Ключах немного. Подвесной мост через протоку Драгучину реки Уссури, возведенный военными в 1959 году и реконструированный через полвека. Да еще спортивный комплекс под открытым небом с хоккейной коробкой и теплыми раздевалками. По словам жителей поселка, эти артефакты – красноречивые свидетели работы бывшего главы Горноключевского городского поселения Вадима Хасанова, отдавшего местному муниципалитету почти 10 лет своей жизни.

В сентябре 2015 года главой администрации Горноключевского городского поселения стал Федор Сальников, до этого руководивший одним из краевых подразделений КГУП «Примтеплоэнерго». Год работы Федора Ивановича в новой должности запомнился местным жителям судом над бывшим директором МУП «Кристалл» Анастасией Кусой, ее скандальным увольнением и прекращением деятельности МУП «Кристалл».

Прокурор не отреагировал

МУП «Кристалл» было создано в июне 2010 года изначально для обслуживания многоквартирных домов и уборки Горноключевского городского поселения. Водоснабжением и водоотведением на данной территории занимался МУП «Водный мир», прекративший свою деятельность, обрастя долгами, в декабре 2012 года. Только компании ОАО «ДЭК» ликвидированная организация осталась должна более трех млн рублей за потребляемую электроэнергию. Деньги эти энергетики до сих пор не получили. В январе 2013 года функции водоснабжения и водоотведения взяло на себя существовавшее ранее МУП «Кристалл».

Изначально это была убыточная хозяйствующая структура, судя по итогам работы за 2012 год. Прибыль съедали обязательные платежи в различные фонды, а также выплаты по договорам сторонним организациям. Но уже следующий год «Кристалл» закончил с прибылью, аналогичная картина была и в 2014 году. При этом предприятие нерегулярно рассчитывалось с кредиторами, в том числе и за потребляемую электроэнергию, постепенно аккумулируя долги...

Анастасия Кусая, 26-летний юрист с дипломом Санкт-Петербургского университета, но без опыта руководящей работы, возглавила МУП «Кристалл» в январе 2015 года. На тот момент кредиторская задолженность «Кристалла» вместе с задолженностью по налогу на доходы с физических лиц (НДФЛ) составляла около пяти млн рублей. Из них порядка четырех млн рублей – долг энергетикам за потребленную электроэнергию. Ко всему прочему, по решению Кировского районного суда в связи с задолженностью МУП «Кристалл» перед ОАО «ДЭК» у предприятия были заблокированы банковские счета и арестована касса. Между тем у «Кристалла» тоже было более 70 должников, не плативших за холодное водоснабжение, водоотведение, уборку территории и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Если брать на круг, то на 4 августа 2015 года дебиторская задолженность потребителей услуг МУП «Кристалл» составила 6241241,62 рубля.

Среди неплательщиков лидировали Шмаковский военный санаторий КДВО и ОАО «Славянка», задолжавшие больше миллиона рублей каждый, КГУП «Примтеплоэнерго», не заплатившее почти миллион. В должниках числились детский сад № 3 поселка Горные Ключи, детский сад № 4 поселка Горные Ключи, КГБУЗ «Кировская ЦРБ», МОКУ СОШ поселка Горные Ключи. Там долги, конечно, были поменьше – от 20 до 270 тысяч рублей. Население Горных Ключей также задолжало за потребление холодной воды и водоотведение почти 1 млн 300 тысяч рублей, чуть больше – за услуги ЖКХ, да еще не все расплатились за вывоз ТБО.

Организации и фирмы всех видов собственности, а также физические лица пользовались коммунальными услугами и не желали за них платить. Но Анастасия Кусая была убеждена: есть шанс вытащить предприятие из долговой ямы. Она писала письма должникам, уговаривая погасить дебиторку. Некоторые реагировали адекватно, но деньги попадали на закрытые счета и уходили кредиторам – «Кристалл» не мог ими воспользоваться. Ситуация сложилась тупиковая.

Директор «Кристалла» просила (письменно) прокурора Кировского района повлиять на должников, из-за которых предприятие не может рассчитаться с энергетиками и погасить задолженность по НДФЛ. Прокурор на просьбу не отреагировал.

Не нашли общего языка

В августе прошлого года, чтобы выплатить работникам заработную плату, Кусая заняла у местного предпринимателя 900 тысяч рублей. Глава поселения Хасанов заем одобрил, что он и не отрицал на следствии. Хотя закон и устав МУП «Кристалл» запрещали брать займы у физических лиц. Договор и сопутствующие документы по займу прошли через бухгалтерию предприятия.

В результате этого альянса сотрудники «Кристалла» своевременно получили зарплату. Заем предпринимателю вернули, добавив 170 тысяч рублей в качестве компенсации за пользование займом и просрочку в семь дней (один день просрочки стоил 6666 рублей. – Прим. авт.). Деньги были выплачены «спонсору» из средств, полученных «Кристаллом» по контрактам с администрацией Горноключевского городского поселения.

В октябре директор «Кристалла» вновь перехватила 500 тысяч рублей на зарплату работникам, но уже у другого человека. Так сложилось, что эту сделку Анастасия Кусая совершила в последний день своей работы в МУП «Кристалл» – новый глава Горноключевского городского поселения Федор Сальников уволил ее на правах работодателя.

Как запишут позже в обвинительном заключении, «она не нашла с ним (Сальниковым. – Прим. авт.) общего языка, у них были разногласия практически по всем вопросам». Анастасия Кусая проработала директором МУП «Кристалл» всего 7 месяцев.

Как признался в разговоре с корреспондентом «В» Федор Иванович, ознакомившись с деятельностью «Кристалла», он поразился, в каком запущенном состоянии была бухгалтерия этого предприятия. Когда же узнал, что Кусая заняла деньги для муниципального предприятия у частного лица без согласия главы муниципалитета, то незамедлительно принял решение о ее увольнении.

Освободившееся место занял по рекомендации Сальникова Валерий Винокуров.

Залез в бюджет? Штраф!

У бывшего директора МУП «Кристалл» своя версия конфликта с работодателем. По словам Анастасии Кусой, новому главе поселения предприятие с долгами было не нужно. Она просила у администрации поселения 600 тысяч рублей (естественно, с возвратом) на ремонт автомобилей и тракторов – техника должна работать и зарабатывать, а не простаивать. Ей отказали. И банки не давали кредиты из-за плохой финансовой репутации предприятия. Иными словами, куда ни кинь – всюду клин. Поэтому и решила занять деньги у своих знакомых.

– А как бы вы поступили на моем месте, когда за плечами 102 человека и у всех семьи? Было и такое, что люди приходили ко мне домой и требовали денег. Иначе грозились поднять бунт. Ко всему прочему, за невыплату заработной платы мне грозили штрафы от прокуратуры, трудовой инспекции и дисквалификация как руководителя, – рассказала корреспонденту «В» Анастасия Кусая.

По ее словам, основной причиной разногласий с господином Сальниковым стала ликвидация МУП «Кристалл», о которой он заговорил, как только вступил в должность. Кусая была против ликвидации предприятия, полагая, что бессмысленно тратиться на эту дорогостоящую процедуру, когда деньги можно направить на погашение долгов. Она предлагала через суд требовать деньги с должников предприятия: отключить потребителей от холодного водоснабжения не позволяет закон. К слову, сама администрация Горноключевского поселения на момент увольнения Кусой была должна МУП «Кристалл» около 400 тысяч рублей за выполненные работы по благоустройству. Об этом Анастасия неоднократно заявляла Сальникову. Но глава администрации ее не слышал.

В день прекращения трудового договора с Анастасией Кусой администрация Горноключевского городского поселения перевела на ее расчетный счет заработную плату и компенсацию в виде трехкратного среднего месячного заработка – всего 235 тысяч 519 рублей. Как того требуют нормы трудового законодательства. Только вот деньги были взяты из бюджета поселения – в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ. За нецелевое использование бюджетных средств господин Сальников по представлению прокурора Кировского района был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Революция или переворот?

Анастасия Кусая пыталась восстановиться на работе через суд, но тщетно. Тяжба с администрацией поселения растянулась на семь месяцев. И все это время водоснабжением, водоотведением, обслуживаем многоквартирных домов и уборкой территории Горноключевского городского поселения по-прежнему занималось МУП «Кристалл» с заблокированными счетами и арестованной кассой.

В мае 2016 года по распоряжению Федора Сальникова были созданы и зарегистрированы два новых предприятия: МУП «ЖилСервис» и МУП «АкваСервис».

Первое взяло на себя обслуживание многоквартирных жилых домов и благоустройство Горноключевского поселения, второе – его водоснабжение и канализацию. Соответственно, все денежные потоки, ранее поступавшие на расчетные счета МУП «Кристалл» от организаций и населения за предоставляемые услуги, были перенаправлены в бюджеты новоявленных предприятий. Как следствие, кредиторы «Кристалла», к примеру ОАО «ДЭК», лишились возможности хоть когда-нибудь вернуть свои миллионы.

Немаловажно, что расчеты за свою работу «ЖилСервис» и «АкваСервис» производили по тарифам, утвержденным для МУП «Кристалл». И грунтовую воду для подачи в систему водоснабжения поселка и санаториев «АкваСервис» качал, прикрываясь лицензией «Кристалла», так как своей на тот момент не имел. Но, прежде чем давать путевку в жизнь новым предприятиям, необходимо утвердить для них тарифы в департаменте по тарифам администрации Приморского края. А также получить необходимые лицензии для работы на законном основании. В данном случае все произошло наоборот. Видимо, господину Сальникову очень хотелось как можно быстрее избавиться от МУП «Кристалл». Поэтому он и побежал впереди паровоза.

Но на этом жилищно-коммунальная революция (или все-таки переворот) в Горных Ключах не закончилась. По решению местной администрации (читай ее главы) все движимое и недвижимое имущество МУП «Кристалл» было передано на баланс МУП «АкваСервис». Якобы в целях эффективного использования муниципального имущества. Следом за орудиями труда в новую организацию перекочевали работники «Кристалла». А что им еще оставалось делать, если у их техники – гусеничного трактора ДТ-75, автомобилей КамАЗ – 53213 и ЗИЛ-130, бульдозера на базе трактора ДТ-75, компрессорной установки, столярного цеха со станками, мини-экскаватора (практически нового, его купили, чтобы рыть траншеи), водовозки, грейдера и нескольких колесных тракторов – появился новый хозяин. Также «АкваСервису» достались здания гаража, водозабора и администрации поселения, стиральные машины, оставшиеся после продажи здания банно-прачечного комбината. Как видим, наследство солидное и дорогостоящее.

Ликвидация – не выход

В августе текущего года в Вестнике государственной регистрации № 31 появилась информация о ликвидации МУП «Кристалл» и создании ликвидационной комиссии. Там же был указан адрес для приема требований кредиторов в течение двух месяцев со дня опубликования данного объявления. На первый взгляд, алгоритм ликвидации соблюден. Только кредиторам взять с МУП «Кристалл» на тот момент уже было нечего даже по суду. Разве что печать предприятия. Как сказал бы в данной ситуации герой кинокомедии Леонида Гайдая «Операция «Ы», «все уже украдено до нас».

Точнее, выведено за пределы ликвидируемого предприятия. Кстати, два года назад на совещании в прокуратуре Кировского района здешний прокурор прилюдно предупредил тогдашнего главу Горноключевского поселения Вадима Хасанова, что тот ответит по всей строгости закона, если вздумает продавать или уводить на сторону имущество предприятия. Но Хасанов и не собирался этого делать. Тем более не планировал ликвидировать МУП «Кристалл». Прошло совсем немного времени, у руля поселения встал другой человек, и вскоре все движимое и недвижимое имущество «Кристалла» перекочевало на баланс МУП «АкваСервис». Прокурор Кировского района этой передислокации почему-то не заметил. Хотя его об этом информировали.

Была ли возможность сохранить МУП «Кристалл» даже при наличии его долгов? У главы поселения Федора Сальникова на этот счет мнение однозначное:

– В сложившихся условиях (с заблокированными банковскими счетами и арестованной кассой) предприятие не могло нормально обслуживать территорию поселения, его жителей и санатории. Поэтому создание новых МУП «АкваСервис» и «ЖилСервис» с чистого листа, без долгов – мера оправданная и своевременная.

В то же время бывший директор «Кристалла» Анастасия Кусая убеждена: не было необходимости закрывать предприятие. Во-первых, около 200 тысяч рублей в месяц приносило обслуживание многоквартирных домов, включая вывоз мусора. Такую же сумму в кассу «Кристалла» давали водоснабжение и водоотведение. Плюс стабильный доход приносило обслуживание территории поселения по контрактам с администрацией Горноключевского городского поселения – около 400 тысяч рублей в месяц.

Во-вторых, чтобы рассчитаться с кредиторами, можно было продать часть имущества предприятия, разумеется, по решению суда. Спрос на колесную и гусеничную технику, пусть и бэушную, а также на недвижимость всегда гарантирован. В бытность Вадима Хасанова главой поселения двухэтажное кирпичное здание банно-прачечного комбината в Горных Ключах было продано за 7 млн рублей, чтобы покрыть задолженность по налогам. Здание администрации поселения и гараж стоят гораздо дороже.

Потребляют и не платят

Между тем кредиторы тоже не сидели и не ждали, когда МУП «Кристалл» прикажет долго жить окончательно и бесповоротно. В 2015 году Кировский районный суд на основании искового заявления ОАО «ДЭК» вынес решение о взыскании с «Кристалла» задолженности в размере 4 млн рублей. Но решение суда не было исполнено – у должника не нашлось требуемой суммы. Поэтому приставы-исполнители арестовали счета предприятия.

Также в прошлом году Лесозаводский участок ОАО «ДЭК» по решению Кировского районного суда забрал у «Кристалла» экскаватор, который можно было бы реализовать и покрыть хотя бы часть долга. Но пока судебные приставы искали толкового оценщика, который мог бы грамотно произвести оценку изъятой техники, была сформирована комиссия по ликвидации МУП «Кристалл». И экскаватор вернулся в родной гараж.

В июле 2016 года руководство ПАО «ДЭК», усмотрев в действиях администрации Горноключевского городского поселения, руководства МУП «Кристалл» и МУП «АкваСервис» преднамеренное банкротство МУП «Кристалл», обратилось с соответствующим заявлением в Межмуниципальный отдел МВД России «Лесозаводский». В частности, в заявлении было указано, что «руководители (учредители) МУП «Кристалл» свои обязательства по оплате электроэнергии, включенные в тариф по водоснабжению и водоотведению, не выполняли» и какие-либо меры для добровольного погашения имеющейся задолженности не принимали. «Расходование денежных средств, получаемых от абонентов за поставляемую электроэнергию, происходило в нарушение предусмотренных тарифом статей затрат». И, чтобы не оплачивать потребляемую электроэнергию, учредители «Кристалла» «прекратили деятельность одного предприятия и на его месте создали другое, идентичное предприятие».

Для справки: на 1 июня 2016 года задолженность «Кристалла» перед ПАО «ДЭК» составляла 5307424,58 рубля. В данный момент в должниках у энергетиков уже МУП «АкваСервис».

По мнению заявителя, налицо мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Но в отделении экономической безопасности и противодействию коррупции МО МВД России «Лесозаводский» не увидели коррупционной составляющей в действиях руководства администрации Горноключевского городского поселения, руководства МУП «Кристалл» и МУП «АкваСервис». И отказались возбуждать уголовное дело «по факту неперечисления в адрес ПАО «ДЭК» денежных средств за потребленную электроэнергию».

Не согласившись с данными выводами, кредитор обратился с жалобой в прокуратуру Кировского района. В свою очередь, прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и передал материалы предварительного расследования в следственный отдел по городу Лесозаводску СУ СК России по Приморскому краю. Когда и с каким результатом закончится этот пинг-понг, неизвестно.

Закон обязывает рассчитаться

Что касается МУП «Кристалл», то предприятие сегодня не работает, хотя официально не ликвидировано и не признано банкротом. Потому как ликвидационная комиссия не обращалась в Арбитражный суд Приморского края с соответствующим заявлением. Хотя признаки несостоятельности «Кристалла» на виду. Во-первых, предприятие не в состоянии расплатиться по своим обязательствам. Во-вторых, его задолженность перед кредиторами – юридическими лицами гораздо больше, чем 300 тысяч рублей, необходимых по закону для возбуждения Арбитражным судом дела по банкротству. Но если конкурсный управляющий будет все-таки назначен Арбитражным судом, то он непременно будет искать следы имущества, некогда принадлежащего МУП «Кристалл». Такие полномочия у него есть. Потому как с кредиторами необходимо рассчитаться – закон обязывает.

P.S.

Автор публикации не ставил перед собой задачу оправдать чьи-либо действия или кого-нибудь очернить, отнюдь. Задача материала – осветить некоторые фрагменты скандальной ликвидации МУП «Кристалл», не ставшие достоянием общественности. Чтобы поставить точку в этой истории. Но не исключено, что и многоточие.

При подготовке публикации использованы документы правоохранительных, судебных и налоговых органов, а также Приморской краевой прокуратуры.