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Один на один

Президент РФ провел «сеанс одновременной игры» с журналистами со всей страны

В Москве состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мне она напомнила сеанс одновременной игры международного гроссмейстера с множеством шахматистов, разных по силе. Ну, например, игру первого непревзойденного российского чемпиона мира Александра Алехина, которого нынешний президент России с уважением упомянул в ходе прошедшей встречи.

Лучшая защита – это нападение

Встреча с журналистами прошла в 12-й раз. Это значит, что Владимир Путин уже 12 лет стоит во главе государства. За последние постимперские 100 лет больше него у руля страны находились только Иосиф Сталин и Леонид Брежнев. Но никто из предшественников, включая относительных демократов вроде Михаила Горбачева или Бориса Ельцина, никогда не встречался для открытой беседы с журналистами и не отвечал столь подробно и доходчиво на все их вопросы.

Нынешняя встреча собрала рекордное число журналистов со всей страны – почти полторы тысячи. Но лишь 48 из них сумели задать свои вопросы российскому лидеру, образно говоря, сделать первый ход. Такое право получили сотрудники информагентств, ТВ и газет из кремлевского пула, как будто у них не бывает такой возможности в многочисленных поездках-сопровождениях по стране и за рубежом. Дали слово даже либеральным и оппозиционным СМИ. Бросилось в глаза желание многих прорвавшихся к микрофону просто покрасоваться на всю страну перед самим и телекамерами – настолько пустыми и расплывчатыми оказались некоторые их вопросы.

К сожалению, никому из дальневосточников не удалось пообщаться с российским лидером. Хотя ряд журналистов с плакатами «Владивосток», «Лайонрок» (название циклона, вызвавшего в сентябре наводнение в Приморье) или «Якутия» были на виду. Такое произошло впервые за последние четыре пресс-конференции. Может, случайность, но, возможно, Дальний Восток перестал быть злободневной темой для Кремля. Тихоокеанская окраина упоминалась лишь дважды. Президент напомнил о территориях опережающего развития как о ростках будущего точечного роста экономики в регионе и обсудил тему хабаровских живодерок и защиты бездомных животных от подобных людей. А вот социальный опрос показал, что наших земляков больше волнует ситуация с градообразующими предприятиями и моногородами, с многодетными семьями и инвалидами, со здравоохранением и социальной защитой в Приморье. Но не сложилось.

Привлекло внимание то, что никаких бумажек-подсказок у Путина не было: все статданные и цифры с множеством нулей, имена людей и давно прошедшие события хранятся у него в голове. Острый ум, четкое понимание любой обсуждаемой темы, мгновенный ответ, прекрасный слог. Ни одного отвергнутого (вплоть до самых каверзных и неудобных) вопроса, за исключением короткой ремарки на одну из предлагаемых тем – «любовь». «Любовь быстро переходит в ненависть», – коротко сказал президент, посмотрев на поднятую табличку.

Российский лидер все время находил четкие и ясные ответы, а порой и успешно контратаковал. И всегда, подчеркнем, всегда становился победителем каждой конкретной партии из вопроса и ответа. При этом у него оставались силы для шуток. К примеру, заметив журналиста из Вятки, президент сказал: «Водке – нет, квасу – да», напомнив вятичу его прошлогоднее выступление. На вопрос американского репортера о возможности предстоящих выборов в следующем году Владимир Владимирович с юмором поинтересовался: «В какой стране?». А по поводу прошедших выборов президента США вспомнил отрывок из фильма «Кавказская пленница»: «А потом мы устроили пир горой на развалинах часовни? Часовню тоже мы развалили?!» Перепалку своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова с одним из присутствующих репортеров («извините, но вам никто слова не давал») так и вовсе назвал диктатурой.

Дебют: внешняя политика

Продолжая проблему прошедших выборов в Америке, президент России заявил, что «Демократическая партия США в рамках использования своего ресурса позабыла первоначальный смысл своего названия» и посоветовал ей научиться «достойно проигрывать». Зато «избранный президент США Дональд Трамп почувствовал настроение американского общества». О простых американцах сказал, что «многие жители США разделяют традиционные ценности россиян».

На обвинения в кибератаках во время выборов в США Владимир Путин ответил, что «хакеры показали правду». И подтвердил: он «разговаривал со своим американским коллегой Бараком Обамой по «красному телефону» о хакерских атаках». А заодно утер тому нос, заявив, что «никогда не раскрывает суть разговоров с глазу на глаз».

К тому же «Россия не спорит с США о мощи их армии». Но «прошедшие годы перевооружения и восстановления обороноспособности для нашей страны не прошли даром». При этом «предпосылки новой гонки ядерных вооружений были созданы после выхода США из договора по ПРО».

Участники пресс-конференции не обошли вниманием обстановку на Украине и в Сирии. Глава государства отметил «перспективу нормализации отношений России и Украины», указал на роль нашей страны в нормализации ситуации на Ближнем Востоке и уничтожении террористических организаций – «благодарю российских военных за освобождение Алеппо». А заодно призвал людей не употреблять всуе «ислам» рядом с «терроризмом».

Восточный аспект внешней политики России прозвучал лишь один раз. Президент выбрал китайский телеканал CCTV, чтобы заявить о «стратегическом партнерстве между Россией и Китаем», сохранении общих позиций на международной арене и о новых грандиозных планах между нашими странами». В будущем наши «страны перейдут на взаимные расчеты в национальных валютах». Как ни странно, о только что прошедшем визите в Японию и курильской проблеме никто даже не вспомнил.

Миттельшпиль: экономика

В ходе почти 4-часовой встречи много вопросов было по поводу российской экономики, итогов уходящего года и перспектив на предстоящий год. Автор материала проанализировал «главный отрезок шахматной партии» и представляет их телеграфной строкой: «Годовой спад ВВП в 2016 году будет 0,5–0,6%. Суверенные резервы России остаются на уровне $100 млрд. От сделок по «Башнефти» и «Роснефти» бюджет получил 1,1 трлн рублей. Консорциум компании Glencore и Катарского суверенного фонда перечислил в российский бюджет полную сумму за покупку акций «Роснефти». Радует снижение оттока капитала, который в 2016 году составит приблизительно $16–17 млрд. Годовая инфляция будет на рекордно низком уровне. Долг регионов превысил 2 трлн рублей».

Найдены точки роста, а потому «Правительство в 2017 году продолжит субсидирование в сельскохозяйственной области. Будут финансироваться проекты в сфере науки и образования, прежде всего в сфере науки. Это касается и так называемых мегагрантов, связанных с малой авиацией, чтобы возобновить производство самолетов для региональных линий, с большой авиацией, и на производство авиационного двигателя с большой тягой, чтобы с китайскими друзьями создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет».

Владимир Путин пресек всякие домыслы насчет повышения налогов: «В 2014 году мы приняли решение не повышать налогов на бизнес. Более того, не только удержались от повышения налоговой нагрузки, но и ввели целый набор льготных режимов, скажем, для малого и среднего бизнеса, для тех же ТОР».

Не обошлось без камня в огород олигархов. Комментируя размах, с которым живут некоторые представители российского бизнеса, Владимир Путин, сказал: «Поскромнее надо быть. Это касается и премий, и доходов, и особняков. Нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей».

Эндшпиль: коротко о разном

Нельзя не согласиться и с оценкой президента России на происходящие события в культурной сфере. «В современном мире ничего нельзя запретить». Так он прокомментировал отмену из-за возмущения некоторой категории граждан оперы «Иисус Христос – суперзвезда» в Омске.

Отвечая на вопрос о приговоре жительнице Сочи Оксане Севастиди за государственную измену из-за отправленного ею в 2008 году SMS-сообщения об открытом передвижении российских войск в Абхазию, Владимир Путин отметил, что 7 лет тюрьмы «достаточно жесткий подход» следствия.

Тема наказаний всплыла и в вопросе воспитания детей. Отец двух взрослых дочерей считает, что «существует много других способов кроме шлепков».

Еще раз о детях заговорили при обсуждении недостроенных хосписов для тяжелобольных малышей. По мнению главы государства, «если благотворительные организации берутся за помощь, то и должны планировать свои расходы самостоятельно», но попросил власти столицы обратить внимание на детский хоспис в Москве.

Много в этот раз говорили о спорте. Но в основном в связи с допингом спортсменов. Исключением стало обсуждение отечественной шахматной школы, которой, по словам главы государства, Россия может гордиться.

Неизвестно, играет ли сам Владимир Путин в обычные шахматы, но в ходе традиционной пресс-конференции в очередной раз всем стало ясно, что в геополитические шахматы он играет лучше всех.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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