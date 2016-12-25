А летели с праздником поздравить…

Вся страна скорбит по поводу гибели людей в разбившемся возле Сочи самолете Ту-154. В России был объявлен общенациональный траур.

Траур также объявили в Белоруссии и Сирии. Главы многих государств и МИД присылают соболезнования. Тысячи простых людей в разных странах приходят с зажженными свечами и цветами к посольствам и консульствам РФ. Даже в Киеве рядовые украинцы соболезнуют нашей беде. Хотя руководство жовто-блакитных наряду с отечественными либералами и лидерами террористических организаций в социальных сетях радуются этой трагедии. От многих комментариев хочется кричать, извините, матом. И ведь летел борт, хоть и военный, с мирной, благой миссией.

Авиационная катастрофа произошла над Черным морем рано утром в воскресенье неподалеку от аэропорта в Адлере. Самолет Министерства обороны России летел на авиабазу Хмеймим, чтобы его пассажиры поздравили с наступающим Новым годом личный состав ограниченного контингента российских войск в Сирии. На борту находилось 92 человека, включая 8 членов экипажа. Это почти весь состав хора ансамбля песни и пляски имени Александрова – 65 артистов, девять журналистов и операторов Первого канала, НТВ и «Звезды», восемь офицеров боевых соединений, а также начальник управления культуры Минобороны журналист-арабист Антон Губанков и руководитель международного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всемирно известная Доктор Лиза.

Она, кстати, предчувствовала гибель. За сутки до вылета в телевизионном интервью НТВ Доктор Лиза сказала: «Я лечу в Донецк, а оттуда – в Сирию с добровольцами. И не уверена, что вернусь живой…».

Стоит отметить, что погодные условия для вылета были вполне нормальными. Точных причин крушения Ту-154 пока не называют. Это могли быть как технические неисправности, так и ошибка пилота. Между тем пилотировал воздушное судно майор Роман Волков, опытный летчик 1-го класса, у него свыше 3 тысяч часов налета. Что касается самолета, то он хоть и был выпущен в 1983 году, но полтора года назад прошел капитальный ремонт.

Создана правительственная комиссия во главе с министром транспорта Максимом Соколовым. Выясняются все причины трагедии, не отвергается даже версия теракта. Собственное расследование проводит Минобороны. Весь мир скорбит. За исключением некоторых… Людьми мне их назвать трудно. Но любая беда всегда срывает маски, и тогда становится понятно, кто есть кто. Пусть и во Всемирной паутине.