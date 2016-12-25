Социальная акция «Мандаринка» сплотила горожан

Ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» и КГОБУ «Владивостокская начальная школа – детский сад VII вида» поздравили с наступающим Новым годом школьники и студенты, семьи и коллективы владивостокских предприятий. Фрукты, сладости и другие подарки они передали в МКУ «Молодежный ресурсный центр», который уже второй год подряд проводит благотворительную акцию «Мандаринка», сообщает пресс-служба мэрии.

– Очень приятно видеть счастливые глаза ребят, которые ждут чудо накануне всеми любимого праздника. Спасибо всем, кто помогает нам организовать этот детский праздник. Радует, что в нашем городе живут отзывчивые люди, готовые всегда прийти на помощь, – сказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

В общей сложности за два дня было собрано более 80 кг фруктов и около 50 сладких подарков, игрушек.

– Как только узнали об акции «Мандаринка», мы с одногруппниками стали думать, что бы подарить ребятам. В итоге купили и фрукты, и конфеты. И даже игрушки! Нам это было не трудно сделать, дарим от чистого сердца, – говорит студент Владивостокского гидрометеорологического колледжа Евгений Бакишев.

Как уже писал «В», акция началась раньше своего официального старта. Первым в офис МРЦ подарки принес коллектив школы № 6, собравший около 30 кг цитрусовых и около 50 игрушек.

Организаторы акции заверяют: «Мандаринка» случится и в следующем году.