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Пока без обновок – бережем, что имеем

Трехлетний бюджет Владивостока не предусматривает никаких начинаний, но дает гарантии по прежним обязательствам.

Завершающее год пленарное заседание Думы Владивостока прошло под пристальным вниманием прессы. Депутаты рассказали о проблемах и достижениях уходящего 2016-го и планах на 2017 год.

Скромно, зато безубыточно

Говоря о бюджете Владивостока, председатель думы Елена Новицкая отметила, что впервые он рассчитан на трехлетний период – с 2017-го по 2019 год. При этом главный финансовый документ города будет профицитным: в казне должно остаться порядка 400 млн рублей. Эти деньги будут направлены на уменьшение муниципального долга.

– Мы отказались от новых проектов, нового строительства, в том числе парков, скверов, дорог. Было принято решение закончить только то, что было начато в предыдущие годы. Так, практически на 800 млн рублей были сокращены расходы на содержание и строительство новых дорог. Но обязательства социального характера, которые были запланированы, вошли в бюджет, – подчеркнула Новицкая. – В частности, мы заложили индексацию зарплаты всем сотрудникам муниципальных систем и учреждений, были сохранены программы по культуре. Больше всего средств направлено на программу образования – 5,5 млрд рублей, на втором месте программа по содержанию и благоустройству городских территорий – 1,5 млрд, на третьем – программа по развитию культуры, это порядка 400 млн рублей. Такое распределение бюджета говорит о его социальной направленности.

Не забыли депутаты и о наказах избирателей по вопросам капитального ремонта, на эти цели в бюджет заложено пока только 200 млн рублей. Составлен также график ремонта домов.

– Сумма, которая требуется на капремонт, – 3,5 млрд рублей, при бюджете города в 12 млрд это слишком много. В прошлом году, чтобы собрать такую сумму, пришлось на треть урезать муниципальные программы. Мы не можем позволить, чтобы учителя, воспитатели в детских садах, педагоги в спортивных заведениях остались без зарплаты, поэтому в бюджет на капремонт заложена сумма намного меньше требуемой.

Гостей больше, денег от них – нет

Идея создания платных парковок в центре Владивостока пока остается лишь на бумаге. Об этом рассказал заместитель председателя думы Дмитрий Пенязь.

– Это реальная проблема: есть пожелания о создании платных парковочных мест, но нет краевого закона, который бы позволил наказывать нерадивых водителей, которые не оплачивают услуги платной парковки. Пока не будет механизма наказания за невыполнение обязательств, этот вопрос не решится, – пояснил депутат. – Я бы предложил деньги, которые будут получены с платных парковок, направить на строительство новых современных парковочных комплексов, так как бизнес сейчас не хочет вкладывать деньги в эту область по одной простой причине: срок окупаемости – от 15 лет и выше. Без частного государственного партнерства, к сожалению, этот вопрос мы решить не сможем.

Также, по словам Дмитрия Пенязя, несмотря на то что поток иностранцев в краевую столицу заметно увеличился, поступлений в бюджет города от развития туризма больше не стало. В следующем году будет сделано все возможное, чтобы увеличить доходы от этой сферы бизнеса. В том числе будут создаваться новые места для отдыха и развлечений. В частности, принята концепция преобразования парка Минного городка в современную зону отдыха. Администрация города приглашает инвесторов принять участие в этом проекте.

Стратегии развития не жить без генплана

Перспективы развития Владивостока озвучил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов.

– Стратегией развития города занимаются специалисты ДВФУ, пока по этому проекту депутаты высказали ряд конструктивных замечаний и отправили его на доработку, – уточнил он. – Основные наши предложения касались взаимосвязи с соседними территориями, а также сочетания со стратегиями развития Приморского края и всего Дальнего Востока.

В стратегию вошли 83 проекта улучшения города, которые тоже требуют доработки.

– К тому же назрела необходимость корректировки генплана Владивостока, который не пересматривался с 2008 года, – напомнил Веселов. – Сейчас его разрабатывают в проектном бюро города Томска и в следующем году представят нам на рассмотрение. И оба этих важных документа, стратегию развития и генплан, необходимо рассматривать вместе – насколько они согласуются между собой, после чего можно будет приступить к их воплощению в жизнь.

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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Пока без обновок – бережем, что имеем

Трехлетний бюджет Владивостока не предусматривает никаких начинаний, но дает гарантии по прежним обязательствам.

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