По традиции дореволюционных коллег

Рождественская – уже традиционная и любимая горожанами – выставка открылась в залах Приморского отделения Союза художниковна Алеутской, 14а.

Каждый год в предновогоднюю пору лучшие художники края (в экспозицию включено около 100 работ) выставляют в залах СХ свои работы, чтобы подарить зрителям праздничное настроение в канун самых ожидаемых праздников – Нового года и светлого Рождества Христова.

В живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве авторы воплощают всеобъемлющую идею обновления, с которой всегда связаны наступление следующего года и Рождество. Она объединяет произведения разных жанров, выполненных в различной стилистике.

Своей выставкой художники продолжают традицию, заложенную в Приморском крае мастерами кисти еще в дореволюционный период. В это же время подводятся итоги года уходящего.