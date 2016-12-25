По традиции дореволюционных коллег

Рождественская – уже традиционная и любимая горожанами – выставка открылась в залах Приморского отделения Союза художниковна Алеутской, 14а.
Каждый год в предновогоднюю пору лучшие художники края (в экспозицию включено около 100 работ) выставляют в залах СХ свои работы, чтобы подарить зрителям праздничное настроение в канун самых ожидаемых праздников – Нового года и светлого Рождества Христова.
В живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве авторы воплощают всеобъемлющую идею обновления, с которой всегда связаны наступление следующего года и Рождество. Она объединяет произведения разных жанров, выполненных в различной стилистике.
Своей выставкой художники продолжают традицию, заложенную в Приморском крае мастерами кисти еще в дореволюционный период. В это же время подводятся итоги года уходящего.
Ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» и КГОБУ «Владивостокская начальная школа – детский сад VII вида» поздравили с наступающим Новым годом школьники и студенты, семьи и коллективы владивостокских предприятий. Фрукты, сладости и другие подарки они передали в МКУ «Молодежный ресурсный центр», который уже второй год подряд проводит благотворительную акцию «Мандаринка», сообщает пресс-служба мэрии.
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