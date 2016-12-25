Мальчик Влад, путешествующий на тарелках

Персональная выставка Игоря Обухова открылась в Приморской картинной галерее. Называется она «Влад и Восток» и посвящена Владивостоку, его героическому прошлому и романтическому настоящему. На выставке представлены декоративные фарфоровые тарелки различных форм, вазы.

Главным героем выставки стал мальчик Влад. Он путешествует с одной расписной тарелки на другую и знакомит зрителей с революционной и морской историей города, с героическим прошлым Владивостока и его романтическим настоящим.

Две истории – революционная и морская – тесно переплетены автором в образе главного героя Влада: путешествующего и ловящего рыбу, отдыхающего, мечтающего, управляющего лодкой, кораблем, паровозом – всем, на чем только можно передвигаться в морском городе... Транссибирская магистраль, Влад, напоминающий центральную фигуру памятника Борцам за власть Советов, морская звезда на буденновке, Нептун и тигр – все эти символы Владивостока художник использует в своих маленьких веселых историях о похождениях и путешествиях главного объединяющего всю выставку героя – мальчика Влада, живущего на востоке России.

Вазы, декоративные тарелки различных форм, плакетки выполнены в технике надглазурной росписи по фарфору.