Мальчик Влад, путешествующий на тарелках

Персональная выставка Игоря Обухова открылась в Приморской картинной галерее. Называется она «Влад и Восток» и посвящена Владивостоку, его героическому прошлому и романтическому настоящему. На выставке представлены декоративные фарфоровые тарелки различных форм, вазы.
Главным героем выставки стал мальчик Влад. Он путешествует с одной расписной тарелки на другую и знакомит зрителей с революционной и морской историей города, с героическим прошлым Владивостока и его романтическим настоящим.
Две истории – революционная и морская – тесно переплетены автором в образе главного героя Влада: путешествующего и ловящего рыбу, отдыхающего, мечтающего, управляющего лодкой, кораблем, паровозом – всем, на чем только можно передвигаться в морском городе... Транссибирская магистраль, Влад, напоминающий центральную фигуру памятника Борцам за власть Советов, морская звезда на буденновке, Нептун и тигр – все эти символы Владивостока художник использует в своих маленьких веселых историях о похождениях и путешествиях главного объединяющего всю выставку героя – мальчика Влада, живущего на востоке России.
Вазы, декоративные тарелки различных форм, плакетки выполнены в технике надглазурной росписи по фарфору.
Ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» и КГОБУ «Владивостокская начальная школа – детский сад VII вида» поздравили с наступающим Новым годом школьники и студенты, семьи и коллективы владивостокских предприятий. Фрукты, сладости и другие подарки они передали в МКУ «Молодежный ресурсный центр», который уже второй год подряд проводит благотворительную акцию «Мандаринка», сообщает пресс-служба мэрии.
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