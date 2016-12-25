Братья на букву Ч

Спектакль о настоящем Чехове, умеющем препарировать других и себя, показал зрителям театр ТОФ

Перед самым Новым годом в театрах редко ставят премьеры вечерних спектаклей. В эти дни, как правило, все нацелено на маленьких зрителей, и это вполне объяснимо. Но театр ТОФ тем и славится, что всегда идет своей дорогой, и потому пригласил взрослую публику в конце прошлой недели на премьеру на малую сцену.

Причем главный режиссер театра Станислав Мальцев предложил зрителю пьесу Елены Греминой «Братья Ч». Современную, документальную, посвященную Антону Павловичу Чехову – одному из самых любимых советской идеологией русских писателей. Все, наверное, кому за 30, помнят портрет усталого интеллигента в пенсне, глядящего на нас со стены в кабинете литературы, эдакого «обличителя нравов капиталистической России». Чехов нравился советским идеологам: из семьи бывшего крепостного, хлестко и даже жестко высмеивал в своих рассказах многие пороки российского общества… Да и в нынешней школе трактовка и самого Чехова как человека, и его произведений от этих установок далеко не ушла. А что на самом деле мы знаем об Антоне Павловиче Чехове? Какой он был?

Перед премьерой Станислав Мальцев сказал несколько слов зрителям. Точнее, сначала он показал книгу английского филолога Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова».

– Дело в том, что все, что мы знали о Чехове из школьной программы, – сказал Станислав Мальцев, – это только часть его жизни.

Большинство писем Антона Павловича и того, что писали ему, к примеру, братья, были редактированы его сестрой Марией Павловной (она очень долго прожила и тщательно вымарывала из публикуемых писем все, что, как ей казалось, либо неприлично, либо принижает образ Чехова в глазах публики). Потом за переписку Антона Павловича взялась советская цензура, и даже вышло постановление Центрального комитета партии, где запрещалось публиковать определенные письма, «а то наши люди могут не так понять».

В результате более семи тысяч писем вообще не были опубликованы. А ведь в них – целая жизнь, та, которую прожил Чехов… И вот Дональд Рейфилд в 90-х годах проехал по многочисленным архивам России, много работал, читал письма. И результатом его поездки стала книга, превратившаяся в Англии в бестселлер, затем вышедшая в России в 2005 году. Рейфилд так обозначил свою работу: я не берусь за анализ творчества Чехова, поскольку я не являюсь русским, я пишу только об отношениях – внутри семьи Чехова, с женщинами и так далее.

Когда книга вышла в России, через пять лет драматург Елена Гремина решила сделать парафраз этих новых знаний и впечатлений о Чехове. И пьеса ею была написана специально к Чеховскому фестивалю, премьера прошла в театре Станиславского.

Это не биографическая и не историческая, но документальная пьеса. Она вся основана на письмах, оттуда взяты целые куски, которые стали репликами и монологами героев, но все остальное – антураж, например, мелкие детали – это все же фантазия автора.

…На сцене 1888 год. Чехову 28 лет, он пишет «по восьми копеек за строчку» рассказы в журналы. По сути, он содержит на свои деньги всю семью… И вот, по мысли Греминой (но об этом упоминается и в письмах), семья встретилась летом в деревне, а Антон Павлович представляет родным невесту – Дуню Эфрос.

Сергей Кашуцкий (Антон Чехов), Сергей Гончаров (Александр Чехов), Виталий Карпеченко (Николай Чехов), Роман Колотухин (Павел Чехов), Татьяна Иванашко (Дуня Эфрос), Александра Пряха (Наталья Гольден) показывают зрителю сложную, запутанную, как оно всегда бывает, жизнь внутри семьи, где любовь и нелюбовь ходят рядом, где долг борется с желанием быть свободным, где помнится и обидное, и хорошее… И перед нами предстает живой и настоящий Чехов – не рафинированный интеллигент с взыскующим взглядом, а ранимый, непростой, мучимый сомнениями человек. Но такой… понятный.

– Меня всю жизнь волновало творчество Чехова, но я до сих пор не чувствую в себе сил или некой готовности подступиться всерьез к его пьесам, видимо, еще не дорос, – говорит Станислав Мальцев. – И не хватало какого-то кусочка мозаики, чтобы понять глубину его творчества, понять, откуда оно. Книга Рейфилда, эти письма стали как раз тем недостающим элементом… Читая его книгу, ты понимаешь, что у Толстого исходной точкой творчества, например, стал Севастополь, участие в той войне, у Тургенева – трагическая, неудачная первая любовь, а у Чехова – отношения с семьей. Всю жизнь его семья давала ему энергию и в то же время давила на него, это был чудовищный клубок эмоций, отношений… Не каждый выдержит. И замечу, что только после прочтения книги или даже просмотра спектакля начинаешь понимать, насколько сильным был духовно Антон Павлович, что, несмотря на все сложности, он до конца дней своих опекал близких, заботился о своей семье. И его странное противостояние с отцом давало ему энергию. Если братья его – талантливые, кстати, люди – ломались под напором отца, не сумели выстоять, то Антон Павлович – наоборот.

Его жизнь – история духовного роста человека, в пьесе видно, что такое «выдавливать из себя по капле раба». Чехов не говорил образно, для него это было буквально – он ведь сын крепостного, который получил вольную в середине жизни. Мы все несем в себе на генном уровне воспоминания предков, часть их опыта, и Чехов это осознавал. При этом, не обвиняя других, он смотрел в себя и себя перестраивал. Он ведь был врачом, а им свойственна определенная жесткость. Поэтому, когда в спектаклях или фильмах Чехова показывают таким лиричным, в этом есть доля лжи – он был другим человеком, умевшим препарировать себя и других.

– Вы не боитесь упреков в снижении образа Чехова?

– Сам Чехов написал: я не боюсь, чтобы опубликовали меня всего. Ни за что, что я написал, мне не стыдно. Чтобы любить, надо до конца понять, в этом я уверен. Правды, которая была в его жизни, мы не можем чураться, иначе получится, что мы не любим Чехова. Он всегда ненавидел ложь.

– Вы поставили спектакль в формате малой сцены… Думаете, он не соберет большой зал?

– Нет. Просто пьеса не предполагает масштабности, шикарных декораций, деталей, это скорее этюд. Поэтому мы выбрали формат малой сцены и сделали постановку-читку, чтобы сохранить эту самую этюдность, зарисовочность.

Жанр спектакля я определил как «история семьи», потому что главное в ней – это не просто дать зрителю узнать лучше биографию Чехова, а помочь ему понять, что все творчество писателя произрастало из семьи. И это дает нам повод для размышлений о самих себе, о наших семьях и близких, о том, как надо и не надо воспитывать детей...