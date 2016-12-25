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Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться

Новогодние волшебники приняли за своего корреспондента «В», переодетого в главного персонажа праздника
Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться

Яркое карнавальное шествие словно приблизило дату Нового года: взрослые горожане отвлеклись от предпраздничной суеты и получили свою порцию хорошего настроения, а детвора и вовсе пришла в полный восторг.

Второй год подряд администрация Владивостока устраивает для горожан уличный карнавал, принять участие в котором может каждый желающий. Не удержался от такого соблазна и корреспондент «В». Надев длинную красную шубу, такого же цвета шапку и варежки и подпоясавшись кушаком, я мгновенно слился с группой «профессиональных» Дедов Морозов, ожидающих начала шествия около Дворца детского творчества. Первым на пути замаскировавшегося корреспондента попался Дмитрий Нестеренко, начальник управления по делам молодежи, который крайне удивился, что из мешка сказочный персонаж достал не подарок, а диктофон.

– Проект этого праздника получил грант в городском конкурсе «Молодежная инициатива». Его инициатор – Приморский краевой центр народной культуры, – доложил Деду Морозу главный «по молодежным делам». – В этом году большинство конкурсантов приехали во Владивосток впервые и продемонстрировали очень интересные новогодние приветствия. Надеемся, что карнавальный слет Дедов Морозов станет для нашего любимого города традиционным.

А в это время к пестрой компании присоединялись все новые и новые персонажи. Дедов Морозов было больше, чем Снегурочек, а потому некоторые из них шествовали в гордом одиночестве. Хотя кто-то из «стариков» привел с собой сразу по две «внучки». Но вот кто никак не мог устоять на месте, так это Снежинки, со смехом уворачивавшиеся от Медведя, Бабы-яги, Амурского тигра, Морской царевны и других героев сказок.

И вот дан старт! Красно-белая колонна вышла на Океанский проспект и под бодрую новогоднюю музыку стала подниматься к Покровскому парку.

– Это мое первое участие в массовых мероприятиях, – признался идущий в первом ряду Дед Мороз по имени Владислав. – И я очень рад, что вместе со своими «коллегами» дарю людям праздник и сохраняю у детей веру в чудеса. Их родителям остается лишь поддержать это праздничное настроение.

Многие участники демонстрации признались, что пришли на нее по приглашению своих друзей и специально для шествия готовили костюмы. Превращение в сказочных героев создало праздничное настроение всем участникам акции, и, выйдя на улицы города, они стали делиться своей радостью с горожанами. Крики «ура» и добрые пожелания неслись отовсюду, привлекая внимание все новых и новых зрителей. Когда колонна приблизилась к центральной площади города, Дедов Морозов уже встречало не меньше тысячи жителей и гостей Владивостока. Детвора так и норовила подбежать и потрогать идущих дедушек – настоящие ли? И, убедившись, что да, бегом возвращалась к родителям с напутствием к Новому году. А одной школьнице зачем-то понадобилось узнать, сколько дедушке лет. Детский вопрос поставил корреспондента «В» в тупик, ведь не может же Деду Морозу быть всего 47! На выручку пришел возглавлявший колонну победитель конкурса среди сказочных персонажей Дмитрий Сидоров:

– Хо-хо, внученька, мне уже 61 год, но я чувствую себя молодым! Видишь, дедушка даже не вспотел, хотя шел сюда пешком.

Довольный ответом, ребенок убежал, а колонна участников поднялась на сцену для награждения победителей среди сказочных персонажей.

Завершился карнавал запуском воздушных шаров, и пока горожане радостно провожали взглядами поднимавшиеся ввысь символы праздника, один из Дедов Морозов успел снять с себя праздничные атрибуты и вновь превратиться в корреспондента «В», на этот раз смешавшегося с толпой веселящихся людей и желающего всем счастья. С наступающим праздником, дорогие читатели!

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться
Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться

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