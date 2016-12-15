Дышать или покупать?

Противобортствующие стороны пытались примирить парламентарии. Не получилось...

Быть или не быть стройке в районе сквера на Бестужева, 40, выясняли общественники, представители бизнес-структур и депутаты Владивостока на прошедшем в Думе города Владивостока круглом столе.

Напомним, что 8 декабря в сквере в районе Бестужева, 40 начали вырубать деревья. И это не растущий сорняком кустарник, а взрослые, красивые деревья, радующие летом своей богатой тенистой кроной… Как оказалось, компания «Версат», которой на праве аренды принадлежит участок, взялась за строительство объекта розничной торговли. Жителей дома возмутили действия застройщика. По их мнению, земля вовсе не принадлежит ему, а потому необходимо срочно остановить вырубку зеленых насаждений и не допустить стройки. Жильцы прямо заявили: очередной супермаркет им не нужен, а сквер – единственное место для отдыха в их микрорайоне. Отметим, что с мнением жителей согласились и представители Градостроительного совета. На прошедшем в июле 2015 года заседании совета архитекторы единодушно сошлись во мнении: проект супермаркета хорош и отвечает современным требованиям, даже предусматривает озеленение и благоустройство на крыше здания, однако его строительство в этом месте совершенно неприемлемо. Причины здесь две: наличие объекта лишит жителей микрорайона места для отдыха, о чем и беспокоятся горожане, а во-вторых, вызовет транспортный коллапс на и без того проблемном Эгершельде.

Арифметика участков

Но мнение градостроительного совета лишь рекомендательное. А застройщик – глава компании и депутат городской думы Дмитрий Сулеев действительно имеет все необходимые правоустанавливающие документы на землю, проект магазина, который получил положительное заключение экспертизы, в том числе историко-культурной.

История вопроса вкратце такова. Землю под строительство некоего сервисного центра еще в 2003 году (!) «Версату» предоставил Юрий Копылов, тогдашний мэр Владивостока. Потом, правда, уже в 2004 году, были робкие попытки договор аренды расторгнуть по разным основаниям, в том числе по жалобам жителей, но было уже поздно: суд признал предоставление земли законным и оставил ее за предпринимателем. Так что по закону у него полное право начать стройку.

Долгие годы – с 2003 года – земля стояла нетронутой и ждала своего часа. Однако в 2013 году на основании тех старых, «лохматых» лет документов департамент земельных и имущественных отношений администрации Приморского края заключил договор аренды земельного участка с ООО «Версат» под строительство сервисного центра. Правда, предприниматель также через суд изменил назначение здания на магазин. Впрочем, для жителей никакой разницы это не имеет: сквер оказался «приговоренным к смерти».

Почетный архитектор России, он же житель дома № 40 на ул. Бестужева Валентин Аникеев считает решение о возможности строительства нарушением всех возможных законов и прав граждан.

– Изначально на этом месте был сквер размером 4,2 га. В ту пору эта территория была разделена на два участка. В 2003 году, когда Копылов отдал эту землю Сулееву, на участке, который расположен ближе к домам, строительство разрешили, однако второй, у дороги, оставили зеленой зоной с назначением «для благоустройства». Но проект застройщика размерами превышал отведенный участок, и Фрунзенский районный суд вообще отменил разрешение на строительство. Суд второй инстанции также встал на сторону жителей города, – напомнил Валентин Аникеев.

Свою историю добавила и представитель жителей заместитель управляющего ЖСК «Маяк» Валентина Сотина:

– В те годы по требованию закона были проведены публичные слушания, на которых якобы присутствовали жители, однако по факту слушания не проводились и все подписи жителей под одобряющим стройку документом оказались поддельными, что и установил суд, – довела она до сведения собравшихся.

Однако, по словам юриста ООО «Версат», позже компания, выполняя решение суда, провела новые слушания. И право на строительство было вновь восстановлено.

– Я считаю, что с помощью лазеек в законе права жителей были нарушены, – убежден Валентин Аникеев.

Как бы то ни было, но разрешение на строительство было на законных основаниях получено в августе 2016 года. Как сообщил представитель управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока, оснований не выдавать такое разрешение просто не было – закон есть закон.

А был ли сквер?

Наконец слово дали представителям застройщика.

– И в 2003 году, и в 2013-м, когда оформлялись документы на аренду земли, никакого сквера – официально зарегистрированного – там не было, – утверждает юрист ООО «Версат» Денис Безуглый. – Озеленение территории не может образовывать объект недвижимости «сквер». Деревья – не объект недвижимости. В 2014 году по решению арбитражного суда мы получили право объединить участки.

Отказываться от этой земли представители «Версата» не намерены – сумма, которую компания уже заплатила за аренду, составляет около 13 млн руб. Других участков взамен «сквера» девелоперу никто не предлагал. Кстати сказать, администрация Приморского края, которая распоряжается землей во Владивостоке, не имеет права просто так раздавать землю, все процедуры должны осуществляться через аукцион.

Что касается действий городской администрации, то мэрия пыталась сделать на спорной территории сквер. По словам заместителя главы администрации Владивостока Леонида Вильчинского, в 2012 году в рамках программы по озеленению территории города на благоустройство сквера на Бестужева было заложено 4 миллиона рублей. Однако, когда юристы администрации уточнили документально, что земля в аренде, от благородных планов с сожалением пришлось отказаться. На клочке земли, предназначенной под благоустройство, успели посадить несколько деревьев, после чего работы свернули и перекинули деньги на другие участки.

Пока нет надзора…

Разбираться в тонкостях истории, выяснять, кто прав, кто виноват, можно было бесконечно. Чтобы подвести хоть какой-то итог, депутат краевого Законодательного собрания Константин Богданенко предложил организовать согласительную комиссию, а господину Сулееву остановить стройку на месяц.

Застройщику идея не понравилась:

– Отложить меня просят уже много лет, – сетует Дмитрий Сулеев. – Но делать это и дальше я не намерен.

По мнению депутата, время для строительства наконец пришло. Тем более вместо «трех деревьев» в сквере жители получат магазин с озелененной территорией, крышей и даже фасадами. Приживутся ли растения – вопрос отдельный.

В завершение круглого стола было принято решение создать согласительную комиссию, рассмотреть возможные варианты решения проблемы. Дмитрий Сулеев согласился с предложением что-то еще пообсуждать. Однако останавливать строительство депутат категорически отказался.