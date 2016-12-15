«Боярышник» как индикатор сознания

Похоже, я себе сейчас основательно подпорчу карму, поскольку о покойниках либо хорошо, либо никак… Но скажите, у вас нет ощущения сюрреализма просмотре новостей? Я об отравившихся концентратом для принятия ванн в Иркутске…

Собственно, в каждом городе, в спальных районах особенно, есть магазинчики, где наряду с самым необходимым – бакалеей, хлебобулочными – продаются «пушистики»…

У нас пьют все, вплоть до денатурата и тосола. Понятно, что для какой-то части пьющих употребление этой химии заканчивается летально – 11 тысяч смертей в год. Понятно, кто является потребителем. Конкретно во Владивостоке все эти косметические и чистящие средства пользуются особо повышенным спросом в торговых точках, расположенных рядом с гостинками.

Мне даже понятна высокая смертность от отравления в Иркутске: зима, Сибирь, холод, низкая цена на «Боярышник» и высокая на качественное спиртное, наконец, запрет на торговлю водкой после 22.00...

Понятен ажиотаж, созданный в СМИ. Я не могу понять смысла ответных мер, предпринятых государством. Президенту доложили! Глава Следственного комитета РФ провел в Иркутске ночью экстренное совещание (а иркутяне между тем пили и травились дальше).

Полиция проводит обыски на рынках. Уже задержаны продавцы. По отравившимся жидкостью для принятия ванн в Иркутской области объявлен траур! Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал тяжелой проблему с оборотом «всякого рода спиртосодержащей продукции» и потребовал ужесточить контроль за ее реализацией, вплоть до изъятия из торговли. А эксперты вновь заговорили о повышении цен на алкоголь, опираясь на скандинавский опыт.

Еще раз… Люди отравились средством для принятия ванн! Не суррогатом, запечатанным в бутылку с этикеткой «Водка пшеничная», не спиртовой настойкой «Боярышник», купленной в аптеке и предназначенной для приема внутрь! Тогда бы все вышеуказанные меры были объяснимы. Как раз наоборот – на бутылках с концентратом стояла пометка: «Не принимать внутрь». Хотя добавлять такую гадость в ванну – тоже сомнительная польза.

Запретят этот «Боярышник»? Народная смекалка безгранична. В 90-х отец рассказывал, что с их складов солдаты повадились таскать тары с клеем, из которого с помощью подручных веществ навострились выделять спирт и пили его. Наш сосед, царство ему небесное, очень уважал бабушкины духи, и его совсем не смущали закрытые двери... По мне так не с «Боярышником» надо бороться, а с сознанием, в котором допустимо принимать внутрь чистящие и косметические средства.