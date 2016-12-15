Малая авиация станет более крылатой

Новые воздушные суда для внутрикраевых перелетов будут закупаться в лизинг

Декабрьское заседание Законодательного собрания Приморского края завершилось принятием бюджета 2017 года в окончательном третьем чтении. Ряд принятых законопроектов позволит увеличить парк малой авиации региона.

Бюджет принят

– Среди основных вопросов заседания – принятие в третьем чтении бюджета Приморского края на 2017 и последующие годы, – прокомментировал повестку Александр Ролик, председатель краевого парламента. – Его параметры выглядят следующим образом: доходная часть – 84,3 млрд рублей, расходная – 90,9 млрд, дефицит – 6,6 млрд. Учтено большинство предложений профильных комитетов. Расходная часть увеличена по приоритетным направлениям: социальной сфере, образованию, здравоохранению, спорту и т.д. Таким образом, мы входим в новый год с надежным, социально направленным бюджетом.

Напомним, что за счет увеличения федеральных средств доходная часть краевой казны увеличилась более чем на 13,4 млрд рублей. О том, на что пойдут дополнительные средства, «В» писал в номере за 20 декабря.

Также в третьем чтении был принят закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объем доходов и расходов бюджета фонда составит 23,5 млрд рублей. Основные параметры по сравнению с 2016 годом увеличены более чем на 1 млрд рублей. Размер подушевого финансирования составит 12 тысяч 383 рубля в год. Всего в системе ОМС в Приморье застраховано 1 млн 888 тыс. 978 человек.

Ждем новых самолетов?

Парламентарии внесли поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае».

Во-первых, в закон вводится понятие «маломобильные группы населения». К данной категории могут принадлежать не только инвалиды, но и люди, которые временно лишены возможности полноценно передвигаться. Причины могут быть разными. Это, например, нарушения физической активности: беременность или хождение с коляской. Также это могут быть люди преклонного возраста – от 60 лет и старше. Такие группы населения изначально более уязвимы по сравнению с другими слоями общества. Поэтому транспортная инфраструктура должна максимально соответствовать комфортным условиям для таких людей, чтобы они могли беспрепятственно воспользоваться пассажирским транспортом.

Во-вторых, депутаты внесли поправку, касающуюся приобретения в лизинг воздушных судов в рамках государственной программы Приморского края.

Согласно пояснительной записке к документу данная корректировка подготовлена в связи с необходимостью законодательно определить основания для содержания и технического обслуживания воздушных судов, приобретаемых за счет средств краевого бюджета для внутрикраевых авиаперевозок через схему финансового лизинга. По окончании договора лизинга самолеты будут оформлены в собственность Приморского края.

Пополнение парка воздушных судов для внутрикраевых авиаперевозок не только повысит авиационную мобильность и транспортную доступность отдаленных населенных пунктов Приморья, но и снимет существующую нагрузку с самолетов и вертолетов, осуществляющих регулярные рейсы по действующему расписанию.

– Поправки в закон очень своевременны – необходимо активнее развивать внутрикраевые авиаперевозки, – отметил депутат Сергей Ищенко. – Краевая авиация с каждым годом перевозит все больше и больше пассажиров. Сейчас внутрикраевые авиаперевозки очень востребованы населением, особенно теми людьми, которые живут в труднодоступных местах Приморья.

По подсчетам департамента транспорта и дорожного хозяйства, за 2016 год малой авиацией будет перевезено около 30 тысяч пассажиров. На маршрутах работают два самолета и два вертолета.

Легализовать валежник

Также на заседании краевого парламента депутаты приняли обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс.

С инициативой выступил комитет по продовольственной политике и природопользованию. Цель депутатов – обратить внимание федеральных законодателей на актуальный для многих российских регионов вопрос заготовки гражданами валежника для собственных нужд, в частности, для отопления. Данная проблема была озвучена 30 ноября на выездном совещании комитета в селе Черниговка.

– В Лесном кодексе РФ в настоящее время отсутствует такое понятие, как «сухостойная, ветровальная, буреломная древесина или валежник», – пояснил депутат Эдуард Цой. – Существующая процедура отпуска такой древесины для граждан и юридических лиц очень длительная. В результате «бросовая древесина» практически не отпускается гражданам ни лесничествами, ни арендаторами лесных участков. И сотни тысяч кубометров древесины, образовавшейся в результате ветровала, бурелома, снеговала, снеголома, гниют в лесах и в конечном счете, потеряв всякие потребительские качества, остаются невостребованными.

При этом законной возможности для заготовки низкотоварной древесины вблизи населенных пунктов без отвода лесосек у населения нет. По мнению депутатов, принятие поправок в Лесной кодекс позволит гражданам вполне легально, не опасаясь, что их накажут, заготавливать дрова.

Постановление краевого парламента будет направлено члену Совета Федерации РФ представителю от Законодательного собрания Приморского края Людмиле Талабаевой и законодательным органам государственной власти других субъектов РФ с просьбой поддержать данное обращение.