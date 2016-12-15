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Декабрь на снег не поскупился

За сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков
Декабрь на снег не поскупился

Казалось бы, надо радоваться, что к новогодним праздникам нам подвалило снегу. Увы, Владивостоку с его рельефом любые осадки – очередная проблема.

В начале нынешней недели жители Приморья несколько расслабились из-за нехарактерной для декабря необычайно теплой – до плюсовых температур – погоды. Но уже в четверг зима вернула свои права: за короткий срок похолодало на 10 – 12 градусов. А на побережье обрушился мощный снегопад.

Как рассказал корреспонденту «В» руководитель Примгидромета Борис Кубай, обильные осадки в край принес активный циклон, который движется с Желтого моря в сторону Хоккайдо. В тыл ему вторгаются холодные массы из районов Северо-Восточного Китая. Из-за чего случились похолодание, снег и сильный со штормовыми порывами ветер, взламывающий припай у береговой черты и уносящий ледовые поля в открытое море. Это, кстати, предупреждение в первую очередь для рыбаков-любителей. Причем выход на лед и в дальнейшем опасен для жизни.

Что же касается объема осадков, то больше всего, по данным приморских синоптиков, их пришлось на территории Хасанского, Партизанского и Лазовского районов. На Владивосток за сутки 22 декабря, а также в ночь с четверга на пятницу, как обещали синоптики на момент сдачи газеты в печать, должно было выпасть порядка 17 мм осадков. А это, между прочим, месячная норма декабря.

Получив заранее оповещение о надвигающейся стихии, на дороги приморской столицы своевременно вышла специальная техника МБУ «Содержание городских территорий», сообщили в пресс-службе городской администрации. Уже ранним утром 22 декабря, как информирует ГИБДД края, был полностью перекрыт въезд в краевой центр для большегрузной техники, а объездную трассу Седанка – Патрокл закрыли для любого транспорта. К сожалению, многие водители на личных автомобилях проигнорировали предупреждение синоптиков о снегопаде и выехали на городские улицы. Плотный поток машин мешал работе спецслужбы в очистке городских дорог. Из-за этого по многим направлениям Владивосток сковало пробками.

Автомобилистов просят по возможности и дальше воздерживаться от поездок на личном автотранспорте и не создавать помех дорожным службам. Ведь работы по очистке будут продолжаться. Всего по городу задействовано порядка 100 подметально-уборочных машин, тракторов со щетками и автогрейдеров, автомобилей для нанесения твердых и жидких противогололедных материалов.

Несмотря на непогоду, детские сады и школы Владивостока 22 декабря работали в обычном режиме. Однако родителям дали возможность самим решать, отправлять ли туда своих детей, отсутствие в этот день ребенка в школе не будет считаться прогулом.

Сегодня осадки в южном и центральном Приморье прекратятся. Но уже в ближайший понедельник, 26 декабря, над Желтым морем зародится новый циклон. Однако он пройдет южнее нынешнего и лишь частично заденет своим крылом Приморье.

  

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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