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Порто-франко упрощает въезд иностранцам

Наконец-то подготовлен долгожданный законопроект, который позволит иностранным гражданам посещать свободный порт Владивосток по упрощенной схеме. Уже в следующем году они смогут оформлять однократную восьмидневную въездную визу в форме электронного документа.
Порто-франко упрощает въезд иностранцам

Соответствующее заявление для прессы сделал в Москве статс-секретарь – заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков. И добавил, что проект закона прошел все юридические процедуры и готов к утверждению парламентом страны. Это новое решение в российском законодательстве, поэтому потребовалось так много времени для его подготовки и реализации.

Зарубежные гости получают право на однократные деловые, туристические и гуманитарные визы. Они действуют в течение 30 дней с момента оформления с разрешенным сроком пребывания на Дальнем Востоке России (только Приморье, Хабаровский край, Сахалин, Чукотка и Камчатка) до 8 суток. Иностранцам будет достаточно не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполнить на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме с приложением электронных копий страниц паспорта с установочными данными и фотографиями.

При въезде в нашу страну гость в авиационном, морском, железнодорожном или автомобильном пункте пропуска предъявляет пограничнику лишь свой паспорт. Сотрудник пограничного органа проверяет наличие электронной визы по специальной базе данных и в случае ее наличия проставляет в паспорте штамп о пересечении границы.

Как подчеркнул замминистра Павел Волков, введение упрощенного визового порядка въезда будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и увеличению числа зарубежных туристов.

Новой формой смогут воспользоваться инвесторы, прибывающие во Владивосток на третий Восточный экономический форум в 2017 году.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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