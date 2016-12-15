Охотник сломался в 33 километрах от дома

Небезопасными для жизни иногда становятся мужские увлечения… То они за грибами пошли и не вернулись, то на рыбалку отправились и пропали…

На днях, как сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, к спасателям, которые трудятся на восстановительных работах в поселке Светлая Тернейского района, обратилась женщина. По ее словам, муж ушел на охоту, домой до сих пор не вернулся и на связь не выходит. Незамедлительно на поиски охотника были направлены десять спасателей на автомобиле КамАЗ. Мужчину обнаружили в 33 км от поселка. Из-за поломки снегохода он не смог вовремя добраться до дома. Спасатели взяли на буксир транспортное средство и доставили охотника домой.

На этот раз все обошлось, но стоит напомнить, что выход в лес, на лед – потенциально опасные мероприятия. И с собой нужно иметь как минимум надежные средства связи.