Охотник сломался в 33 километрах от дома

Небезопасными для жизни иногда становятся мужские увлечения… То они за грибами пошли и не вернулись, то на рыбалку отправились и пропали…
На днях, как сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, к спасателям, которые трудятся на восстановительных работах в поселке Светлая Тернейского района, обратилась женщина. По ее словам, муж ушел на охоту, домой до сих пор не вернулся и на связь не выходит. Незамедлительно на поиски охотника были направлены десять спасателей на автомобиле КамАЗ. Мужчину обнаружили в 33 км от поселка. Из-за поломки снегохода он не смог вовремя добраться до дома. Спасатели взяли на буксир транспортное средство и доставили охотника домой.
На этот раз все обошлось, но стоит напомнить, что выход в лес, на лед – потенциально опасные мероприятия. И с собой нужно иметь как минимум надежные средства связи.
Наконец-то подготовлен долгожданный законопроект, который позволит иностранным гражданам посещать свободный порт Владивосток по упрощенной схеме. Уже в следующем году они смогут оформлять однократную восьмидневную въездную визу в форме электронного документа.
С начала зимы в Приморье стабильно растет число заболевающих острыми респираторными вирусными инфекциями. На этой неделе, по сообщению Роспотребнадзора, эпидпорог в крае превышен почти на 2 процента. Во Владивостоке пока что это превышение не зарегистрировано.
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