К нам пришел гонконгский грипп

С начала зимы в Приморье стабильно растет число заболевающих острыми респираторными вирусными инфекциями. На этой неделе, по сообщению Роспотребнадзора, эпидпорог в крае превышен почти на 2 процента. Во Владивостоке пока что это превышение не зарегистрировано.

В основном болеют дети – с начала «простудного» сезона в крае вводился частичный карантин по ОРВИ в 138 группах 114 дошкольных образовательных учреждений, в 37 классах 22 школ.

Пришел в Приморье и грипп. Роспотребнадзор отмечает: продолжают регистрироваться случаи вирусов гриппа среди детей и взрослых. В основном это вирусы гонконгского гриппа (H3N2), эпидемию которого и предсказывали в этом году.

Специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю уведомили департамент образования и науки о необходимости введения в школах и детсадах серии мер по предупреждению эпидемии. Среди них – масочный режим, отмена массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, соблюдение режима проветривания и так далее. Правда, речи о том, чтобы отменять елки и прочие предновогодние утренники, пока что нет.