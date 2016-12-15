Тоннель прошел первый этап

Подошел к завершению первый этап реконструкции железнодорожного тоннеля имени Сталина во Владивостоке, того самого, что осенью нынешнего года был закрыт в связи с крайним обветшанием на капитальный ремонт.
К первому этапу работ, сообщил портал Vl.ru, были привлечены специалисты «Мосметростроя», которым пришлось решать сразу две задачи: осушение отделки тоннеля и усиление несущей способности.
Как вспоминают сотрудники, обслуживающие работу тоннеля, здесь последние десятилетия всегда сочилась вода, а зимой приходилось постоянно скалывать лед. Еще бы – тоннель более 80 лет регулярно и без ремонта служил владивостокцам: по нему ходила чуркинская электричка, шли грузы в этот район города и на ТЭЦ-2. Теперь в начале тоннеля уже почти сухо, рабочие продвигаются к концу. Следующая часть работ – водоподавление и ремонт трещин.
Работы осложняются тем, что тоннель остался действующим. Городские электрички днем здесь не ходят, однако ночью проезжают грузовые составы.
В начале 2017 года рабочие предполагают приступить ко второму этапу реконструкции – гидроизоляции. Предположительно к концу 2018 года городские электрички во Владивостоке вновь выйдут на маршрут.
Наконец-то подготовлен долгожданный законопроект, который позволит иностранным гражданам посещать свободный порт Владивосток по упрощенной схеме. Уже в следующем году они смогут оформлять однократную восьмидневную въездную визу в форме электронного документа.
С начала зимы в Приморье стабильно растет число заболевающих острыми респираторными вирусными инфекциями. На этой неделе, по сообщению Роспотребнадзора, эпидпорог в крае превышен почти на 2 процента. Во Владивостоке пока что это превышение не зарегистрировано.
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