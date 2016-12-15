Как островитянам удобно, так и остановки назвали

На острове Попова восьми остановкам общественного транспорта присвоены наименования. Решение принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике, сообщает пресс-служба мэрии.
Названия остановок «Стадион», «Причал», «Аптека», «Калининская, 1» и другие знакомы островитянам. Но ранее эти наименования не были официально зафиксированы специальным документом.
Как отметили в комиссии по городской топонимике, в основном при наименовании остановок они руководствовались географическим положением или привязкой к объекту, рядом с которым и находится остановка.
Напомним: в комиссию входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, директор Российского государственного архива Востока Александр Торопов, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России» Елена Николаенко, секретарь Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края Татьяна Файчук.
Как сообщили в управлении культуры администрации города Владивостока, для этого была проведена большая подготовительная работа: изучены архивные данные, документы по городской топонимике, проанализированы традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня, были организованы выездные совещания на объекты наименования.
Наконец-то подготовлен долгожданный законопроект, который позволит иностранным гражданам посещать свободный порт Владивосток по упрощенной схеме. Уже в следующем году они смогут оформлять однократную восьмидневную въездную визу в форме электронного документа.
С начала зимы в Приморье стабильно растет число заболевающих острыми респираторными вирусными инфекциями. На этой неделе, по сообщению Роспотребнадзора, эпидпорог в крае превышен почти на 2 процента. Во Владивостоке пока что это превышение не зарегистрировано.
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