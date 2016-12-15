Это проблема – принца женить

Народный артист Славский верит в сказки. Которые ставит

Есть такая прекрасная традиция: каждый год накануне самого любимого в стране праздника актеры театра имени Горького дарят своим юным зрителям премьеру – добрую, красивую и умную сказку! А в этом году традицию даже перевыполнили, ребят в зале театра ждут сразу два новых спектакля – «Принцесса на горошине» (премьера 24 и 25 декабря) и «Снежная королева» (премьера 26, 27 и 28 декабря), причем обе постановки осуществляет народный артист России Александр Славский. Мало того, оба спектакля так или иначе, но оказываются тесно связанными с Владивостоком.

Соцреализм в отдельно взятом королевстве

– Когда мне предложили поставить «Принцессу на горошине», я с удовольствием согласился, – говорит Александр Славский, – тем более что пьесу написала наша землячка, выпускница института искусств Татьяна Уфимцева, которая теперь живет в Москве.

Разумеется, спектакль «Принцесса на горошине» – по мотивам сказки, ведь у Андерсена эта история на страничку. Так и появились в варианте Татьяны Уфимцевой новые герои – Кот, Пес, соседняя и иноземная принцессы… – На мой взгляд, Татьяна Уфимцева очень деликатно и бережно отнеслась к первоисточнику, сохранив всю суть и содержание сказки Андерсена, но добавив несколько персонажей и расширив действие, – убежден Александр Славский. – Вот есть такая проблема у короля и королевы – надо женить принца. И где взять невесту, да чтобы еще и настоящую принцессу? Приглашают из дальних и ближних королевств претенденток. А они, вот беда, не нравятся принцу, ищет принц себе жену добрую, веселую, такую, чтобы сердце к ней прикипело, а не чтобы маму порадовать… По-моему, это очень актуальная и сегодня тема, причем понятная и взрослым, и детям, – жениться нужно по любви. И искать нужно в первую очередь человека: не с принцессой жить, не с родословной, а с человеком.

В яркой, очень красивой и динамичной постановке (по словам Александра Петровича, сказки должны быть именно такими) заняты прекрасные молодые актеры театра – Мария Федюченко, Елена Пономаренко, Константин Суворин, Сергей Литвиненко, Дмитрий Самотолкин, Полина Пугачева, а также любимцы публики Сергей Коврижиных и Марина Волкова.

– Заметьте, – улыбается Александр Славский, – в сказке вообще нет плохих персонажей, здесь, если угодно, соцреализм – борьба хорошего с очень хорошим.

Храбрый мальчик и боевая девочка

В полной мере схватиться со злом и показать всю свою силу добро сможет в другой праздничной постановке театра – сказке «Снежная королева». Впервые на сцене театра этот спектакль прошел в 2002 году и много лет был любимым у юных зрителей. Затем «Снежную королеву» сняли с репертуара, и вот теперь Александр Славский делает новую редакцию постановки.

– Мы очень многое сохранили, – говорит Александр Петрович, – в первую очередь удивительные, прекрасные, сказочные и в то же время по-настоящему живописные декорации и сценографию Илоны Гансовской. Эта талантливая художница много лет жила в нашем городе, сотрудничала с театром, с кинофестивалем «Меридианы Тихого». Ее оформление, декорации – это самые настоящие картины, которые великолепно дополняют сказку и придают ей особую атмосферу…

В основном изменения коснулись актерского состава спектакля. Как и в «Принцессе на горошине», в нем задействованы молодые актеры, мало того, в главных ролях – студенты академии искусств Анастасия Шемчук (Герда) и Максим Вахрушев (Кай).

– Ни капли не волновался, утверждая на роли ребят, – говорит Александр Славский. – Они славные, талантливые, кроме того, уже имеют опыт работы в массовых сценах в театре, а главное – к ним всегда на помощь, если что, придут такие прекрасные партнеры, как Марина Волкова (Снежная королева), Яна Мялк (Маленькая разбойница), Атаманша (заслуженная артистка России Наталья Музыковская), Сказочник (Владислав Яскин)…

По словам второкурсницы Насти Шемчук, ее Герда – боевая девчонка, которая не побоялась отправиться выручать друга даже на край света. А Кай в трактовке Максима Вахрушева – добрый, смелый парень, который просто попал в ситуацию, из которой в одиночку не выбраться…

– Как и следовало ожидать, – улыбается Александр Славский, – победит в нашем спектакле дружба, любовь, вера в чудеса. Как говорит Сказочник в финале: «Тех, у кого горячие сердца, никогда не удастся превратить в лед!». В это и я сам верю – как человек, как актер…

Мне нравится ставить сказки, я люблю над ними работать. В каком-то смысле в моей душе сохранилась вера в чудо еще из детства. И нельзя работать над сказкой, если не веришь в чудеса! А детям – и я стараюсь передать это в каждом своем спектакле – просто необходима такая вера! Мы, взрослые, немного циничны, но дети… Когда открывается занавес, они должны замирать: это чудо! Не фанера и краски, не дяди и тети в костюмах, а чудо! Для того мы и работаем.