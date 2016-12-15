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Смотрите, кого ушли

В краевой администрации очередные коррупционные скандалы, отставки и новые назначения.
Смотрите, кого ушли

Вчера Владимир Миклушевский подписал заявление на увольнение вице-губернатора Сергея Сидоренко, которого 20 декабря задержали сотрудники ФСБ. Высокопоставленного чиновника, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли Приморья, подозревают в завышении ущерба от тайфуна «Лайонрок» и в переориентации федеральной помощи в подконтрольные ему компании.

По предварительным данным спецслужб, под контролем Сергея Сидоренко несколько крупных агропромышленных компаний, пострадавших в этом году от тайфуна «Лайонрок». Хотя руководителями этих предприятий числятся его близкие родственники и друзья. По некоторым данным, компенсация из федерального бюджета в размере 40 млн рублей переводилась на банковские счета этих фирм.

21 декабря Фрунзенский суд отправил вице-губернатора под домашний арест на два месяца.

Примечательно, что днями ранее сотрудники госбезопасности провели обыски у брата опального вице-губернатора бизнесмена Владимира Сидоренко, руководителя ФГУП «Дальневосточное». Пока неизвестно, есть ли связь между задержанием чиновника и его близкого родственника.

Напомним, что три месяца назад президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко орденом Почета. Как написано в наградном документе, «за особый вклад в реализацию программ по сохранению редких видов животных: амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также создание региональной системы охраны и воспроизводства объектов животного мира». Не зря говорится, что от сумы и от тюрьмы в России никогда зарекаться нельзя.

В уходящем году это уже второй арест в окружении губернатора Приморья. Напомним: в конце апреля Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Олега Ежова, курировавшего строительство. А 4 мая Олег Ежов был задержан сотрудниками ФСБ. На данный момент он находится в СИЗО №1 Владивостока. 

Но скандалы в администрации края на этом не закончились. В минувшую среду Владимир Миклушевский уволил директора департамента земельных и имущественных отношений Наталью Соколову. Причина скоропалительного увольнения пока неизвестна. И хотя разговоры о ее увольнении ходили давно, конкретных претензий, по крайней мере явных, к работе чиновницы не было ни у правоохранительных органов, ни у губернатора Приморья. Тем не мене, как прокомментировал свое решение глава региона, он «будет избавляться от всех чиновников, которые пытаются получить взятку или откат».

Для справки: Наталья Соколова возглавила департамент земельных и имущественных отношений в декабре 2013 года. До этого она работала помощником прокурора Ленинского района Владивостока и заместителем прокурора Владивостока.

Остается неясной ситуация с руководителем градостроительного департамента. Сегодня должность исполняющего обязанности директора занимает Максим Веденев, работавший ранее начальником отдела жилищного строительства департамента. В начале декабря и.о. директора значился Сергей Федоренко. Официальной информации о каких-либо назначениях в градостроительном органе не поступало. По всей видимости, Веденев заменил Федоренко, ушедшего с поста после трех месяцев работы (летом он пришел на смену Евгению Добрынину). Пост руководителя департамента градостроительства можно считать расстрельным. Деятельность исполнительного органа, систематическое неисполнение госпрограмм и неосвоение выделенных средств часто становились предметом критики приморских депутатов и Контрольно-счетной палаты региона.

И еще одно изменение произошло в структуре администрации края. Владимир Миклушевский назначил руководителем департамента культуры Сергея Матлина, одного из основоположников движения КВН в Приморье. Многих, особенно старых кавээнщиков, это назначение порадовало, у других вызывало недоумение. Во-первых, новоявленный чиновник не имеет достаточного опыта на госслужбе. Во-вторых, по образованию он медик, хотя в медицине никогда не работал. Впрочем, надо признать, что вся трудовая биография Матлина связана с культурно-массовой работой. Но в молодежной среде. Последнее место его работы – ДВФУ, где Матлин возглавлял Творческий центр ДВФУ, затем был назначен заместителем проректора по учебной и воспитательной работе. Напомним, что до Сергея Матлина департаментом культуры руководил Максим Бурдело, сменивший на этом месте Анну Алеко, уволенную со скандалом как не справившуюся со своими должностными обязанностями. Сегодня Анна Алеко – директор Приморской краевой филармонии. 

Автор : Сергей КОЖИН

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