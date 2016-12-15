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Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких

Новогодняя сказка началась: «Мечтай! Загадывай! Желай!»
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких

До 31 декабря еще больше недели, все стараются закончить перед зимними каникулами рабочие дела, подвести итоги. Но, согласитесь, мы все уже давно живем предвкушением новогодних чудес. Не дает расслабиться и праздничная атмосфера, созданная в городе. Только вот как из этого волшебства исключить не только змея подколодного, но и реальных вандалов?

Для детей никакого волшебства не жалко

Настоящим подарком от администрации Владивостока для детворы города стало предновогоднее сказочное представление. 21 декабря на елке побывали порядка 600 ребят – школьники начальных классов, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве, детсадовцы, дети из малообеспеченных семей.

В фойе Приморской сцены Мариинского театра собрались пираты и рыцари, принцессы и снежинки, зайчики и котята, Незнайки и Мальвины, мушкетеры и гвардейцы, русские красавицы и заморские королевишны, сказочные персонажи и герои комиксов. Здесь детвору ждал новогодний утренник. Юные горожане играли, пели, танцевали, участвовали в конкурсах с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком, скоморохами и другими персонажами, отгадывали загадки и просто веселились.

С наступающим волшебным праздником маленьких горожан поздравила заместитель главы администрации Владивостока Елена Щеголева:

– Дорогие ребята, декабрь – это волшебное предновогоднее время. Во всех странах мира, у всех народов есть свои праздничные традиции, но одна из них объединяет всех. В эти дни принято дарить подарки тем, кто нам очень дорог, кем мы гордимся. И в городе Владивостоке тоже есть такая традиция. В преддверии Нового года мы приглашаем на елку ребят, которые хорошо себя вели, прекрасно учились и добились успехов в спорте и в изучении искусств. Поздравляю вас с Новым годом, желаю счастья и радости, исполнения всех заветных желаний.

Еще одним новогодним сюрпризом для детворы стал балет-феерия «Щелкунчик».

Какому… нехорошему человеку помешал козел?

Ну а те горожане, которые уже выросли из детсадовского возраста, с удовольствием гуляют в предновогодние дни по зимнему городку, что расположился на центральной площади города. Тем более что здесь столько интересных мест для удачным фотосессий. Нарядная 28-метровая елка, украшенная игрушками, гирляндами и звездой на макушке. Горка, с которой так весело скатываться. И всевозможные арт-объекты из дерева – мельница, маяк, снежинки, фонари, трехметровые стол и стул, мост в Новый год и сказочные персонажи. А в еловом лесу поселились тигр Амур и козел Тимур, прославившие Приморский край на всю Россию. Живут здесь и мультяшные волк, зайка и олени.

Кроме того, зимний городок украшен светодиодными конструкциями: снеговик, сказочные олени, медведи, елки… И вечером, когда загорается вся иллюминация, площадь превращается в настоящий волшебный мир.

Вот только и в сказке, и в жизни рядом с добром почему-то обязательно появляется зло. Иначе как назвать тех людей, которые уже повредили изготовленные с любовью и установленные для жителей и гостей Владивостока арт-объекты: тигр Амур лишился лапы, а козел Тимур – рога. В ближайшее время Амур и Тимур будут отреставрированы.

«Мы призываем горожан бережнее относиться ко всем арт-объектам, к той красоте, которая создана для всех! – отметил директор МКУК «Дом культуры «Владивосток» Алексей Скуридин. – Надеюсь, зимний городок будет и дальше радовать жителей и гостей Владивостока».

Напомним: концепция празднования встречи 2017 года – «Мечтай! Загадывай! Желай!». Вернитесь ненадолго в детство, поверьте в чудеса.

Отправление в сказку – в 12 часов

Сегодня, 23 декабря, администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» в сквере Суханова. На сцене развернется представление в стиле русских народных сказок с любимыми всеми персонажами: Ивану придется противостоять коварным Бабе-яге и Змею подколодному, решившим испортить праздник. Сказочные сценки будут прерываться новогодними играми со зрителями, а закончится представление праздничным хороводом. Начало в 12.00.

Деды Морозы ограничат движение

В субботу, 24 декабря, в столицу Приморья слетятся новогодние волшебники. По поводу их прибытия состоится, как уже писал «В», праздничное карнавальное шествие.

В целях обеспечения безопасности участников и гостей в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре Владивостока:

с 7.00 до 19.45 на территории парковки возле администрации Приморского края (площадь Борцов за власть Советов);

с 16.15 до 18.45 на Океанском проспекте от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;

с 17.15 до 19.30 на следующих участках автомобильных дорог:

– на улице Алеутской от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской,

– на улице Светланской от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской,

– на Океанском проспекте от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской,

– на улице Адмирала Фокина от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом,

– на улице Семеновской от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича,

– на улице Фонтанной от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом,

– на улице Пологой от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом,

– на улице Прапорщика Комарова от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом,

– на улице Уткинской от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом,

– на улице Октябрьской от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

В это время 24 декабря будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Алеутской, Светланской, Суханова и Уборевича.

Напомним: «Слет Дедов Морозов» могут поддержать все желающие. Берите карнавальный костюм и приходите – сбор у Детского дома творчества (Океанский проспект, 43) в 17.00, старт шествия в 17.30. 

    

Автор : Евгений СИДОРОВ

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