Поставил будильник пораньше. На 90 лет…

Три премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит космическая драма «Пассажиры», в которой просторы Вселенной будут бороздить два невыспавшихся астронавта. Традиционно в конце года выходят праздничные «Елки», уже пятые по счету. Светлаков и Ургант опять ввязываются в добрые и непутевые приключения. И в конце малочисленного строя шествует российское фэнтези «Дед Мороз. Битва магов», которое сложно описать словами, только заклятьями.

«Пассажиры» (16+)

Космический корабль с пятью тысячами пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия 90 лет пути и что им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники.

Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех обитателей корабля.

«Елки 5» (6+)

В этот Новый год любимые герои «Елок» все так же делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье, и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за елкой. Баба Маня осваивает Интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и наконец признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

«Дед Мороз. Битва магов» (6+)

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнает, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет землю от вторжения темных сил.

А новогодний праздник – это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске и что от Маши зависит, кто победит – свет или тьма.