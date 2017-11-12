Известный телеведущий умер в Подмосковье

Борис Ноткин покончил с собой

Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Телеведущий Борис Ноткин найден в своем доме в Одинцовском районе Подмосковья погибшим в результате самоубийства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Известно, что Ноткин долгое время тяжело болел.

В настоящее времч по данному факту проводится доследственная проверка.

Справка:

Советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения. Один из руководителей канала "ТВ Центр". В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин". Программа выходила до марта 2015 года.

В июне 2007 года награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю работу. В ноябре 2011 года награжден орденом Дружбы.