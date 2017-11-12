Приморец ограбил продуктовый магазин

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело

Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о краже из продуктового магазина, расположенного по улице Калинина в поселке Углекаменск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в вечернее время злоумышленник проник в магазин, взломав металлическую решетку на окне. Из торгового павильона были похищены денежные средства и продукты питания.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 25-летний житель села Казанка. Ранее задержанный уже был судим за преступления имущественного характера.

Похищенное он потратил на личные нужды, в частности – на приобретение алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время расследование продолжается.