Женщина ранила мужчину в подъезде жилого дома в Приморье

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Женщина напала с ножом на мужчину в подъезде жилого дома в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на

Инцидент произошел на Воровского, 143. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на молодого человека. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники и полиции и бригада скорой помощи.

По словам женщины, парень начал к ней приставать, в результате чего она ножом ударила его в ногу.

Как рассказали соседи, подобные ситуации происходят уже не в первый раз. Женщина довольно часто находится в алкогольном опьянении и скандалы в квартире происходят регулярно.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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