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Общество

Еще 15 детей с ограниченными возможностями пошли в детский сад в Приморье

Специальная группа для малышей появилась в Артеме
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

В Артеме в детском саду №1 «Умка» открылась группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь еще одно учреждение города готово принять дошкольников с особенностями развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Открытие специальной группы позволит еще 15 дошколятам, имеющим проблемы в развитии, обучаться наравне со всеми. Отметим, что в детском саду предусмотрено все для пребывания особенных детей. Пандусы, поручни, тактильная плитка на пути следования, лифт. Есть в детском саду и необходимое оборудование, с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов.

Занятия с детьми будут проходить в специально оборудованных кабинетах логопеда и психолога, а сенсорная комната позволит одновременно вместить пять человек. Кабинеты группы кратковременного пребывания наполнены адаптивными играми и тренажерами, которые позволяют развивать зрительное внимание, координацию глаз, хватательные рефлексы, укреплять мышцы пальцев и рук, развивать сенсорное восприятие и логическое мышление, а также тактильные, языковые навыки и фонетику. Что касается программы пребывания ребенка в группе, то она будет подбираться индивидуально для каждого в зависимости от имеющихся у него проблем в развитии.

Отметим, по данным департамента образования и науки Приморья в крае действуют более 100 групп для детей c ограниченными возможностями здоровья. Их посещают почти две тысячи маленьких приморцев.

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