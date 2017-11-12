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Водитель совершил столкновение со столбом в Приморье

Первый снегопад стал причиной многих ДТП в крае
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Вечером накануне стало известно о еще одной жертве первого снегопада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в Лучегорске. По словам очевидцев, водитель на автомобиле Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и совершил столкновение со столбом.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям следует быть внимательными на дорогах, а также «переобуть» свое авто в зимнюю резину.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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