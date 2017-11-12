Автомобиль перевернулся в Приморье

Гололед на трассе продолжает доставлять неудобства водителям

Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 ноября, автомобиль перевернулся на трассе в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в Артеме в районе остановки общественного транспорта Кировский. Водитель автомобиля Toyota Corona не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу и оказался в кювете.

Напомним, что в результате минусовых температур на трассе уже несколько дней наблюдаются гололедные явления. Водителям следует быть предельно внимательными, а также «переобуть» свой автомобиль в зимнюю резину.

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