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Приморцы продолжают пренебрегать правилами перевозки детей

Сотрудники полиции провели очередной рейд
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

В Пожарском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в целях профилактики ДТП с участие детей-пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе рейда сотрудники полиции проверили 97 транспортных средств, в 23 из которых имелись нарушения. Водители были привлечены к административной ответственности по статьям «Нарушение требований к перевозке детей» и «Нарушение правил применения ремней безопасности».

Всем участникам дорожного движения вручены брошюры «Правила дорожного движения для юных пассажиров». Инспектором по пропаганде проведены профилактические беседы с водителями о необходимости использования детских удерживающих устройств.

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