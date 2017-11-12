Сезон российских соревнований по спидвею на гаревой дорожке завершен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В течение 6 месяцев гонщики боролись за различные награды и преследовали различные цели. Кто-то хотел забрать медали личных соревнований, кто-то просто обкатывал новый состав, а кто-то был намерен взять главные награды командного чемпионата страны. Что из этого было в планах у спидвеистов «Востока» и чего в итоге добились приморцы?
Итоги спидвейного сезона для приморской команды «Восток»
«Вокруг Спорта»Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.
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