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Общество

Во Владивостоке без осадков, +5°C

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -4...+8°C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слпбый, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, вечером южный умереный. Температура воздуха +3...+5°C.

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