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Общество

Первый катер, построенный во Владивостоке резидентом свободного порта, прибыл в Москву

Одновременно компания работает над созданием 12-метрового прогулочного катамарана
Фото: baikal-boats.ru Фото: baikal-boats.ru
Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Первый катер Pacifico Adventure 72, изготовленный резидентом свободного порта Владивосток - компанией "Композитное кораблестроение" в Приморье, прибыл в Москву для передачи заказчику, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Резидент Свободного порта Владивосток, компания "Композитное кораблестроение" наладила серийный выпуск Pacifico Adventure 72, рассказал председатель правления компании Дмитрий Волошенко. Первый катер уже прибыл контейнером заказчику в Москву. Он также сообщил, что всего компанией изготовлено три таких катера, в следующем году планируется изготовить больше 20", - говорится в сообщении.

Одновременно компания работает над созданием 12-метрового прогулочного катамарана Pacifico Voyager 117 и 10-метрового Pacifico Adventure 99, строительство этих катеров планируется завершить к началу навигации 2018 года.

Модель Pacifico Adventure 72 разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро "Альбатрос Марин Дизайн". Длина корпуса этого катамарана составляет 7,2 метра, ширина - 2,6, осадка 0,36. На нем есть два спальных места, он способен развивать скорость 30 узлов при мощности двигателя 140 лошадиных сил.

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