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Культура

Погибшие при обрушении части дома в Ижевске опознаны

Трагедия унесла жизни двух детей
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

В четверг, 9 ноября, в пятиэтажном доме в Ижевске произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА VladNews. В результате инцидента обрушилась часть строения. Под завалами оказались погребены шесть человек. На данный момент все погибшие опознаны, среди них двое детей. 

"Опознан последний, шестой погибший, - это мужчина, он жилец одной из квартир рухнувшего подъезда. Ранее были опознаны пять погибших - девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Установлено, что одна из погибших женщин - это сотрудница или посетительница ателье, которое было расположено в доме, остальные - жильцы из обрушившегося подъезда", - рассказывает начальник бюро судмедэкспертизы города Сергей Хохлов.

Кроме того, при инциденте пострадали еще три подростка. В больнице на данный момент находится одна девочка.

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120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке
02:06, 09 ноября 2017 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке

8 ноября, в приморской столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому. В нём приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ректор Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай, старшина Владивостокского морского собрания Анатолий Узаревич, курсанты и общественность. 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (8).jpg Собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко. RZ9A5751.jpg «Сегодня знаменательное событие – мы отмечаем 120 лет со дня открытия памятника адмиралу Невельскому. Значение этого человека для нашего города трудно переоценить. Благодаря его подвижнической деятельности мореплавателя и исследователя на берегах Тихого океана и появился наш город – Владивосток, - подчеркнул Игорь Ткаченко. – Имя Геннадия Невельского прочно вплетено в городскую топонимику. Его имя носит Морской государственный университет, у нас есть улица Невельского. За несколько последних лет мы реконструировали больше 20 скверов, и сквер Невельского, где расположен памятник адмиралу, в том числе». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (5).jpg Также вице-мэр поблагодарил представителей Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, которые вышли с инициативой проведения этого мероприятия, за сохранение памяти о Геннадии Невельском. «Наш университет носит имя Невельского с 1965 года, - отметил Сергей Огай. - История такова, что Геннадий Иванович никогда не был во Владивостоке, но жители города, осознавая значение его открытий, всей его деятельности, сыгравшей большую роль в развитии всего Дальнего Востока России, посчитали важным и необходимым сохранить память и установить памятник». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (21).jpg Для справки: Памятник Геннадию Невельскому был открыт во Владивостоке 26 октября 1897 года. Мемориал представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх гранях памятника помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Геннадием Невельским. 22 июня 1889 года в Морском собрании Владивостока на вечере, посвященном сорокалетию экспедиции Невельского на транспорте «Байкал», прозвучало предложение о создании памятника Геннадию Ивановичу во Владивостоке, как «главном нашем порте в Восточном океане». Проект памятника был разработан помощником старшего инженера-механика Сибирской флотилии Антиповым и направлен в Петербург для того, чтобы получить разрешение на сооружение мемориала. 3 августа 1890 года проект был утвержден императором Александром III. Изготовление скульптурных элементов памятника и их отливка в бронзе выполнены петербургским скульптором Робертом Бахом. Закладка памятника состоялась 17 мая 1891 года. В церемонии принял участие цесаревич Николай Александрович, который в это время был во Владивостоке. Руководил строительством памятника известный владивостокский предприниматель и меценат Михаил Суворов. Открытие состоялось 26 октября 1897 года после торжественного молебна и сопровождалось парадом войск владивостокского гарнизона