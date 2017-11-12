Евгений Петросян прокомментировал смерть Михаила Задорнова

Народный артист России скорбит со всей страной

Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Народный артист России Евгений Петросян высказался по поводу кончины известного сатирика Михаила Задорнова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

"Для меня это грандиозная потеря: потеря соратника, потеря друга, уникального явления в искусстве. Он приносил людям радость осмысления жизни через юмор. У него было четкое понимание жанра, как он чувствовал юмор, мало кто чувствует. Через гротеск он показывал все ненормальности нашей жизни, и этим помогал ориентироваться людям. Это огромная и невосполнимая потеря для всей страны", - сказал он.

"Будучи руководителем студенческого театра, он пришел ко мне с рьяным желанием узнать природу эстрадной драматургии. Он рос, как богатырь, и всего за два-три года стал мастером. В творческом альянсе "автор-артист" мы выпустили большое количество номеров, которые запомнились зрителям именно благодаря его блестящему выступлению", - подчеркнул Петросян.

Напомним, о кончине известного артиста стало известно 10 ноября. Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни.