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Политика и экономика

​Путин пригласил Синдзо Абэ на открытие перекрестных годов России и Японии

Встреча двух лидеров прошла накануне в Кремле
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ПМЭФ, сообщает РИа VladNews со ссылкой на сайт Кремля. 

Абэ напомнил о состоявшемся недавно первой авиапоездке японских граждан на Курилы для посещения могил родственников, а также осмотре мест для совместной хозяйственной деятельности на четырех островах.

"С учетом результатов этих мероприятий я бы хотел прочно продвинуть нашу работу в дальнейшем, направленную на мирный договор", - отметил японский премьер.

По его словам, подготовка к перекрестному году России и Японии идет очень активно. 

"Я бы хотел, чтобы следующий год стал хорошим годом для укрепления взаимопонимания между народами наших стран", - добавил Абэ.

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