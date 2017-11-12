​Путин пригласил Синдзо Абэ на открытие перекрестных годов России и Японии

Встреча двух лидеров прошла накануне в Кремле

Владивосток, воскресенье, 12 ноября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ПМЭФ, сообщает РИа VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

Абэ напомнил о состоявшемся недавно первой авиапоездке японских граждан на Курилы для посещения могил родственников, а также осмотре мест для совместной хозяйственной деятельности на четырех островах.

"С учетом результатов этих мероприятий я бы хотел прочно продвинуть нашу работу в дальнейшем, направленную на мирный договор", - отметил японский премьер.

По его словам, подготовка к перекрестному году России и Японии идет очень активно.

"Я бы хотел, чтобы следующий год стал хорошим годом для укрепления взаимопонимания между народами наших стран", - добавил Абэ.