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Общество

Продовольственная ярмарка развернулась ещё в одном районе края

Врио главы региона посетил ярмарку в Хасанском районе
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

Перед встречей с депутатами Хасанского района, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил продовольственную ярмарку, которая разместилась на центральной площади посёлка Славянка в субботу, 11 ноября, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В ходе визита, Андрей Тарасенко рассмотрел продукцию, которую предлагают организаторы продовольственной ярмарки. Среди них- молочная продукция, продукция животного происхождения, а также ассортимент фруктов и овощей, всеразличные закрутки на зиму и хлебобулочные изделия.

Напомним,врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе встречи с депутатами городской думы в понедельник, 30 октября, затронул социальные проблемы, среди которых выделил проблему завышенных цен в торговых точках региона и указал на преимущества продовольственной ярмарки, которая проходит во Владивостоке в выходные дни на Центральной площади города.

«Вы посмотрите, на площади очень хорошо организована в выходные продовольственная ярмарка. Там, по-моему, весь город собирается. Не пройти в выходные дни, потому что цена доступна для горожан. Там, как раз, и собственная продукция в продаже»,- сообщил Андрей Тарасенко.

Жители поселка Славянка также считают, что продовольственная ярмарка в их районе - хорошая возможность для приобретения качественной продукции.

Стоит отметить, что после посещения ярмарки врио губернатора Приморья отправился на встречу с депутатами Хасанского района. Далее Андрей Тарасенко провел личную встречу с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым.


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