Андрей Тарасенко посетил единственный в Приморье аквапарк

Строительство гостиничного комплекса началось в марте прошлого года

Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

На территории гостиничного комплекса "Тёплое море" продолжаются строительные работы по возведению коттеджных домов для отдыха туристов и жителей Приморья. Также в руководстве комплекса сообщили, что необходимо решить вопрос с ремонтом дороги при въезде на территории туристско-рекреационного кластера. Об этом корреспонденту РИА VladNews стало известно после посещения территории комплекса вместе с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко.

Врио главы региона проверил качество проделанных работ в одном из коттеджей гостиничного комплекса, а также посетил главный корпус туристско-рекреационной зоны. Стоит отметить, что на территории комплекса в летний период времени будет действовать первый в крае крытый аквапарк.

В ходе проверки Андрей Тарасенко поинтересовался у руководства комплекса вопросом о создании ракеты-кометы, которая будет приходить на территорию комплекса. Представители гостиничного комплекса сообщили, что в 1985 году на эту территорию приходили две кометы. В дальнейшем, на всей территории края данные средства передвижения перестали использовать.

Андрей Тарасенко поручил подготовить всю необходимую документацию.

Врио главы региона поинтересовался и стоимостью гостиничного номера. В среднем, один номер на троих человек стоит около шести тысяч в сутки.

Стоит отметить, что строительство крытого аквапарка осуществляется совместно со строительной компанией «Хун Бо» из приграничного китайского города Хуньчунь провинции Цзилинь. Компания впервые принимает участие в строительстве объекта за рубежом.

В дальнейшем, в гостиничном комплексе могут разместиться около 100 тысяч человек в год.