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Общество

В Приморье реконструировали очередной мост

Врио губернатора Приморья принял участие в церемонии открытия нового сооружения
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 11 ноября , РИА Vladnews.

В ходе рабочего визита в Хасанский район врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял участие в торжественной церемонии открытия  моста через реку Филипповка. Новая разборная конструкция заменила мост,который размыло в результате циклона, обрушившегося на Приморье в августе текущего года, сообщает РИА VladNews.

К планировке нового моста приступили ещё в сентябре 2017 года. Специалисты отметили, что данная 32-метровая конструкция не позволит создать поперечного сопротивления у реки, и русло не забьётся. 

Однако, в ходе проверки, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру Шворе организовать отчистку русел рек. Стоит отметить, что на эту проблему врио губенатора Андрею Тарасенко указали жители Хасанского района.

Напомним, в ходе рабочего визита врио главы региона проверил восстановительные работы в пострадавшей от тайфуна школе в селе Занадворовка, проинспектировал ход строительных работ в детском саду  "Буратино" села Барабаш и посетил строящийся гостиничный комплекс "Тёплое море".

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